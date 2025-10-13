Jubel for frigitte palestinere på Vestbredden og i Gaza

En palestiner blir gjenforent med familien i Ramallah på Vestbredden. Majdi Mohammed / AP / NTB

Ved lunsjtid mandag ankom den første puljen med palestinere som har sittet innesperret i israelske fengsler. De kom kjørende i to busser til Ramallah på den israelskokkuperte Vestbredden, der de ble møtt av hundrevis av mennesker som flokket seg rundt bussene.

– Det var en utrolig lidelsesreise – sult, urettferdig behandling, undertrykkelse, tortur og forbannelser – mer enn du noen gang kan forestille deg, sier Kamal Abu Shanab (51) fra byen Tulkarem på Vestbredden og medlem av partiet Fatah.

Ifølge Shanab har han mistet 60 kilo mens han har sittet fengslet.

– Vi kjenner ham ikke igjen. Han er ikke den personen vi kjente. Onkelen vår ligner ikke lenger på onkelen vår, sier niesen Farah Abu Shanab.

Uten lov og dom

Noen timer tidligere ble 20 overlevende israelske gisler frigitt av Hamas og brakt til Israel, til stor jubel blant israelere flest. Rørende velkomstscener ble vist på israelsk TV, samtidig som USAs president Donald Trump talte i nasjonalforsamlingen Knesset-

Blant de nær 2000 palestinerne som skal settes fri mandag, har om lag 1700 blitt tatt til fange på Gazastripen i løpet av den to år lange krigen. De er blitt holdt fengslet uten lov og dom, og mange av dem er sivile.

Om lag 250 andre er dømt til fengsel, hvorav noen til livstid. Men mens israelerne har stemplet dem som terrorister, regnes de som motstandsfolk og frihetskjempere blant palestinerne.

154 av de frigitte fangene ble mandag deportert til Egypt, ifølge en egyptisk tjenestemann. De får ikke lov til å vende hjem til verken Vestbredden, Gaza eller Israel.

Hjem til Gaza

Langt de fleste ble imidlertid mandag transport med busser til Gazastripen. Den første av i alt 38 busser krysset grensen fra Israel tidlig på formiddagen. Flere timer senere, ved 14-tiden norsk tid, viste TV-bilder at de første hadde ankommet Nasser-sykehuset i Khan Younis sør på Gazastripen. Det er der gjenforeningen skal finne sted.

Løslatelsen av palestinerne er en del av våpenhvileavtalen som Israel og Hamas inngikk i forrige uke.

Rundt 6000 palestinere, blant dem også kvinner, barn og helsearbeidere, er tatt til fange i Gaza mens krigen har rast.

Når det gjelder Vestbredden og Øst-Jerusalem er det dokumentert rundt 17.000 arrestasjoner mellom 7. oktober 2023 og 1. mai i år, ifølge en solidaritetsorganisasjon for palestinske fanger.

11.000 palestinske fanger

Menneskerettsgruppen HaMoked kom for få uker siden med en rapport som viser at over 11.000 palestinere satt i israelsk fangenskap per september i år, ifølge Middle East Monitor. Tallene er hentet fra det israelske fengselsvesenet.

Av disse var 3577 palestinere fengslet uten lov og dom, 3351 satt i varetekt og 2662 var stemplet som «ulovlige stridende» – selv om de er tatt til fange i områder som Israel okkuperer.

Oversikten viser også at kun 1450 av fangene faktisk er dømt for lovbrudd.

Tåregass

Ifølge AP fyrte et pansret kjøretøy med israelsk flagg av tåregass og gummikuler mot en gruppe palestinere som ventet på å ta imot løslatte fanger. Gruppa løste seg opp idet droner begynte å fly i luften over dem. Nyhetsbyrået melder at dette skjedde etter at flygebladet med advarsel om at folk som støtter «terrorgrupper», kunne bli pågrepet.

Etter to år med krig ligger store deler av Gazastripen i ruiner, og nesten alle 2,2 millioner innbyggere er hjemløse.

Jubelen og gleden brøt løs da den første puljen med frigitte palestinere ankom Ramallah mandag. Mahmoud Illean / AP / NTB

Alle palestinerne var barbert på hodet da de steg ut av bussene i Ramallah. Flere viste V-tegnet. Majdi Mohammed / AP / NTB