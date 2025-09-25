Jødiske stemmer for Gaza: – Ikke i vårt navn

Organisasjonen Jødiske stemmer for rettferdig fred markerte Rosh Hashanah, jødisk nyttår, med klar beskjed til den norske regjeringa. Foto: Ylva Lie Bjerke

– For oss som er jøder som bor i Norge, er det viktig å også bruke de jødiske høytidene til å si «ikke i vårt navn», og snakke om det som skjer. Også fordi jødedommen og de jødiske symbolene blir misbrukt i Israels pågående folkemord.

Det sier Mia Habib, en av initiativtakerne til gruppa Jødiske stemmer for rettferdig fred (JSRF).

Torsdag samlet norske jøder seg foran Stortinget for å markere Rosh Hashanah, det jødiske nyttåret, med en klar beskjed til regjeringa.