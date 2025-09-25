Jødiske stemmer for Gaza: – Ikke i vårt navn
Norge må trekke oljefondet ut av Israel og bidra til en rettferdig framtid for palestinerne, mener organisasjonen Jødiske stemmer for rettferdig fred.
Organisasjonen Jødiske stemmer for rettferdig fred markerte Rosh Hashanah, jødisk nyttår, med klar beskjed til den norske regjeringa.
Foto: Ylva Lie Bjerke
Innenriks
– For oss som er jøder som bor i Norge, er det viktig å også bruke de jødiske høytidene til å si «ikke i vårt navn», og snakke om det
som skjer. Også fordi jødedommen og de jødiske symbolene blir misbrukt i Israels pågående folkemord.
Det sier Mia Habib, en av initiativtakerne til gruppa Jødiske stemmer for rettferdig fred (JSRF).
Torsdag samlet norske jøder seg foran Stortinget for å markere Rosh Hashanah, det jødiske nyttåret, med en klar beskjed til regjeringa.