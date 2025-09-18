Jimmy Kimmel tas av lufta

Komikeren Jimmy Kimmel (57) er tatt av lufta etter kommentarer om drapet på Charlie Kirk. Foto: Richard Shotwell, Invision / AP / NTB

Avgjørelsen kom etter at TV-selskapet Nexstar onsdag kunngjorde at deres ABC-tilknyttede kanaler ville slutte å sende «Jimmy Kimmel Live!».

Beslutningen kommer etter denne uttalelsen fra Kimmel mandag:

«Vi nådde noen nye lavmål i helgen med MAGA-gjengen som desperat prøver å framstille denne gutten som drepte Charlie Kirk som noe annet enn en av dem, og som gjør alt de kan for å score politiske poeng på det.»

Kimmel gjorde også narr av USAs president Donald Trumps reaksjon i etterkant av drapet.

Dagen da Kirk ble skutt, gikk Kimmel ut på Instagram og fordømte drapet og sendte sin kjærlighet til Kirks familie.

– Støtende og ufølsomme

– Kimmels kommentarer om Kirks død er støtende og ufølsomme på et kritisk tidspunkt for den nasjonale politiske debatten. Vi mener kommentarene ikke gjenspeiler bredden av meninger, synspunkter eller verdier i de lokalsamfunnene vi er til stede i, sa Andrew Alford, president for Nexstars kringkastingsdivisjon.

Talkshowet Jimmy Kimmel Live! har gått på ABC siden 2003. Programmet har pleid å starte ved 23.30-tiden, rett etter de lokale nyhetssendingene på ABC.

TV-selskapet Sinclair, som eier en rekke lokale TV-kanaler, sier de ønsker å erstatte Kimmels talkshow med et spesialprogram til minne om Kirk. De oppfordrer også Kimmel til å be om unnskyldning.

Beslutningen fra ABC kom etter at lederen for det amerikanske medietilsynet FCC, Brendan Carr, onsdag gikk hardt ut mot Kimmel og ba ABC-eier Disney om å ta grep, skriver BBC.

– Kringkasterne har en lisens som vi i FCC gir, og det kommer med en plikt til å handle i offentlighetens interesse, sa han på den konservative podkasten Benny Show.

Han antydet også at FCC kunne komme til å trekke ABCs lisens. Carr ble utnevnt til jobben av Trump.

– Undertrykkelse

Fagforeninger for manusforfattere og skuespillere i USA sier at ABCs beslutning utgjør angrep på ytringsfriheten, som er nedfelt i landets grunnlov.

– Det vi har gått med på – smertefullt som det kan være til tider – er en frihetsgivende enighet om å være uenige, skriver to fagforeninger for manusforfattere, Writers Guild of America West og Writers Guild of America East, i en felles uttalelse.

– De i myndighetene som glemmer denne grunnleggende sannheten, burde skamme seg. Når det gjelder arbeidsgiverne våre, så har ordene vi skriver gjort dere rike. Å bringe oss til taushet gjør verden fattigere, skriver de videre.

Sag-Aftra, som representerer skuespillere, fordømte beslutningen og sa at den uttrykker en type undertrykkelse og gjengjeldelse som truer friheten til alle.

Skuespiller Ben Stiller skriver på X at: «Dette er ikke riktig».

NBCs Tonight Show kan bli enerådende

Kimmels show har vært en del av de viktige kveldsprogrammene på TV i USA ved siden av The Late Show på CBS og The Tonight Show på NBC. The Tonight Show hadde premiere på NBC i 1954 – og er USAs lengstlevende talkshow i «late-night»-formatet.

Kimmel har lenge brukt sitt daglige talkshow til å kritisere og gjøre narr av Trump. Presidenten har på sin side gått hardt ut mot Kimmel og andre komikere med krav om at de fjernes fra skjermen.

I sommer kom beskjeden om at talkshowet The Late Show, med programleder Stephen Colbert, legges ned neste år.

CBS har fremholdt at nedleggelsen er en «økonomisk beslutning», mens kritikere mener at selskapet har gitt etter for Trump.

Trump: Gode nyheter

Trump gratulerte ABC med kanselleringen i en uttalelse på Truth Social, og oppfordret NBC til å følge etter og droppe de gjenværende talkshowene på kveldstid, som de nå kan få monopol på.

– Gode nyheter for Amerika: Det seersvake Jimmy Kimmel Show er AVLYST. Gratulerer til ABC for endelig å ha mot til å gjøre det som måtte gjøres. Kimmel har NULL talent, og dårligere seertall enn til og med Colbert, i den grad det er mulig. Det etterlater Jimmy og Seth, to komplette tapere, på Fake News NBC. Seertallene deres er også forferdelige. Gjør det, NBC!!!

Trump sikter her til Jimmy Fallon, som er vert for The Tonight Show, og Seth Meyers som er vert for «Late Night with Seth Meyers», som sendes etter Tonight Show.