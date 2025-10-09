Jernring rundt spillerhotellet

Flyet fra Tel Aviv ankom privatflyterminalen på Gardermoen i 19-tiden. Allerede mange timer i forveien hadde Oslo-politiet satt opp sperringer rundt Israels spillerhotell i Nydalen.

Der blir det synlig vakthold så lenge det israelske laget oppholder seg i Norge. Blant tiltakene er at ingen uvedkommende slipper inn.

Å oppholde seg på samme side av veien som hotellet er heller ikke lov. Ifølge Nettavisen har politiet i tillegg sperret av både parkeringsplassen og -huset i nærheten.

– Det er et større sikkerhetsopplegg rundt her enn andre landskamper. Konkret hva politiet bruker av ressurser, når og hvor, kan vi ikke gå inn på, sier operasjonsleder Eirik Sannes til Dagbladet og legger til:

Annonse

– Målsettingen er at kampen skal gå uten uønskede hendelser. At det skal være en trygg anledning for alle som skal til Ullevaal.

NTB får opplyst at det ikke foreligger noen endring i trusselbildet.

Protester

Lørdagens kamp i VM-kvalifiseringen er omstridt på grunn av Israels krigføring i Gaza de siste to årene. Palestinakomiteen har varslet store, men fredelige protester i timene fram mot avspark klokka 18.

Annonse

Nyheten om en våpenhvileavtale for Gaza får ingen konsekvenser for komiteens planer.

– Det endrer ingenting, sa leder Line Khateeb til Nettavisen torsdag formiddag.

Stenger ned

Politiet varsler at de vil komme mer praktisk informasjon rundt trafikale tiltak nærmere kampdagen, men anbefaler allerede nå publikum å bruke kollektiv transport til Ullevaal stadion.

Annonse

Det blir tatt flere grep rundt nasjonalarenaen. Blant annet blir parkeringshuset stengt seks timer før kampstart, og tre timer før stenges alle bilveier inn til stadion.

Fredag har Israels fotballandslag sin obligatoriske pressekonferanse.

I mars vant Norge 4-2 da bortekampen mot israelerne ble spilt i Ungarn.