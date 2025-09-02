Jernbanen rammes av skred og flom: – En fortvilet situasjon

Både vei og jernbane ble tatt av skredet ved Nesvatnet i Levanger. En dansk mann som jobbet på stedet, er etter alt å dømme omkommet. Jan Langhaug / NTB

– Det har vært ekstremt i flere år, sier Randi Ness, direktør for kommunikasjon og marked i SJ.

Etter skredet ved Nesvatnet i Levanger kommune er én person savnet og antatt omkommet. Hvor lang tid det vil ta å gjenoppbygge E6 og jernbanen, er usikkert.

Ulykken skjedde mindre enn ett år etter skredet som rammet E6 og Nordlandsbanen i Hemnes, sør for Mo i Rana. Her omkom lokomotivføreren da et SJ-tog kjørte inn i raset og sporet av.

Lokomotivføreren omkom da et SJ-tog kjørte inn i raset i Hemnes i Nordland i oktober i fjor. Bjørn Leirvik / NTB

Tatt av flommen

I tillegg til de to skredene nevner Ness to andre større naturhendelser som har rammet Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo:

Jernbanebrua i Ringebu ble tatt av flommen under ekstremværet Hans i august 2023. Dermed ble Dovrebanen kuttet i to. Først ni måneder senere kunne brua åpne igjen.

Etter Hans ble det oppdaget erosjonsskader også ved Otta jernbanebru. Utbedringer ble gjort, men i vinter fikk brua skader av mye vann og is i elva. Over to måneder gikk før tog igjen kunne kjøre over brua.

I Ringebu ble jernbanebrua over Gudbrandsdalslågen ødelagt av ekstremværet Hans i 2023. Geir Olsen/ NTB

Også Raumabanen er blitt rammet av et jordras. Det gikk i midten av juli, og først i starten av oktober venter Bane Nor at banen kan åpne igjen.

Uvanlig mange

SJ har kjørt persontogene på Nordlands-, Dovre og Raumabanen de siste fem årene. Ness slår fast at togstrekningene har vært rammet av uvanlig mange naturhendelser i denne perioden.

– Det er en fortvilet situasjon, sier hun til NTB.

Ifølge Ness er det flere årsaker til utviklingen.

– Vi ser at vær og vind på grunn av klimaendringene påvirker jernbanen, sier hun.

I tillegg mener SJ at mer penger må investeres i jernbane, togsett og vedlikehold.

– En av de store utfordringene for norsk jernbane er at den har vært underfinansiert i mange tiår.

Anleggsarbeid

Ved rasstedet i Levanger er det kvikkleire i grunnen. Politiet har igangsatt etterforskning og vil undersøke om anleggsarbeid utløste skredet.

Bane Nor jobbet på stedet fordi det skulle bygges nytt krysningsspor ved Nesvatnet.

Til NTB opplyser Bane Nor at det er for tidlig å si når vei og bane kan åpne igjen. Politiet tror det kan gå flere måneder før E6 ved Nesvatnet igjen er åpen for trafikk.

For togpassasjerene er det nå buss for tog mellom Åsen og Steinkjer. Det samme gjelder togene på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø.

Nattog har det ikke vært på Nordlandsbanen siden i fjor. Grunnen er lokomotivmangel, blant annet som følge av ulykken i Hemnes.