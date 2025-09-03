– Jeg tror de fnyser av Trump

Saken oppsummert Kina/USA-ekspert Øystein Tunsjø mener Xi Jinping og Vladimir Putin ikke respekterer Donald Trump som statsleder.

Trump har uttrykt beundring for autoritære ledere som Xi og Putin, men denne beundringen er neppe gjensidig, tror professoren.

– Vennligst overrekk mine varmeste hilsener til Vladimir Putin og Kim Jong-un, mens dere konspirerer mot USA, skrev Trump til Xi onsdag. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Jeg tror egentlig ikke at Xi Jinping og Vladimir Putin respekterer Donald Trump som en dyktig statsleder, sier Øystein Tunsjø til Dagsavisen.

Øystein Tunsjø. Foto: Forsvarets høgskole

Han er professor ved Institutt for forsvarsstudier, og har blant annet USA-Kina-relasjoner, internasjonal politikk og østasiatisk sikkerhetspolitikk som spesialfelt.

Tunsjø viser til Trumps ferske kommentarer om Xi Jinping, som har besøk av Russlands president Vladimir Putin.

For Kinas president tok blant annet imot Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Beijing onsdag, i forbindelse med en storstilt militærparade som markerer at 2. verdenskrig tok slutt for 80 år siden.

Annonse

– Jeg ønsker president Xi og det fantastiske kinesiske folk en flott og varig feiring. Vennligst overrekk mine varmeste hilsener til Vladimir Putin og Kim Jong-un, mens dere konspirerer mot USA, skrev Trump på TruthSocial i den forbindelse.

Krig eller fred for menneskeheten

Samtidig hadde Xi Jinping uttalt i Beijing at «menneskeheten står nok en gang overfor et valg mellom fred eller krig, dialog eller konfrontasjon, og vinn-vinn-utfall eller nullsumspill».

Xis hovedbudskap var framoverskuende: Kina er i dag et sterkt land, et land som ikke frykter noen, og som står klart til å innta en lederrolle i verden, skriver NTB.

Annonse

Donald Trump har med sin handelskrig truet med å innføre opptil 245 prosent toll på kinesiske varer, men har gjentatte ganger endret både frister og tollsatser. Det har ført til et tidvis spent forhold, men samtidig har Trump også snakket varmt om Kinas president og deres forhold – som han også tidvis har gjort om Putin.

Vladimir Putin, Xi Jinping og Kim Jong-un avbildet i Beijing onsdag. Foto: Sergey Bobylev / Reuters / NTB

– Hvordan er egentlig Trumps forhold til Xi og Putin?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror nok at det er noe i det mange sier – at Trump har en tilbøyelighet til å beundre sterke ledere, og gjerne autoritære ledere, som har veldig mye makt og som kan gjøre «akkurat hva de vil». Jeg tror Trump ønsker seg en lignende posisjon, og mange av grepene han har gjort tyder også på det, svarer Øystein Tunsjø.

Det handler om en beundring for det autoritære, for den maktposisjonen som disse enkeltindividene har i sine land og som Trump selv ønsker seg i USA, mener Tunsjø.

Annonse

Men beundringen er altså neppe gjensidig, sier professoren.

– Xi og Putin har opplevd ekstremt mye, både med tanke på maktkamper innad i eget land, men også dette med å stå opp mot en mektigere makt som USA og USAs allianser. Så jeg tror Putin og Xi mener de har ekstremt mye mer erfaring, og at de har vist at de har klart å bygge opp landene sine og bli respektert og fryktet. De føler nok at de har oppnådd veldig mye mer enn Trump. Så jeg tror ikke de har veldig stor respekt for personen Trump, og det Trump har å vise til.

Russlands krig mot Ukraina

De har likevel veldig stor respekt for USA og USAs makt. Og den makten utøves jo av den amerikanske presidenten, påpeker Tunsjø.

Annonse

– Men rent personlig tror jeg de fnyser litt av Trump, rett og slett – med tanke på Trumps bakgrunn.

Når det gjelder Xis utspill om «et valg mellom fred eller krig», er Tunsjø klar i talen:

– Det er mange floskler.

Det blir veldig generelt og nærmest intetsigende, fortsetter professoren.

Annonse

– Russland og Putin, som Xi Jinping har på besøk, er gått til en angrepskrig mot Ukraina. Dét har ikke Kina gjort noe som helst for å stanse.

I stedet har Kina bare støttet Russland ytterligere, både i forkant – ved å stå bak Russlands krav om en endret sikkerhetsarkitektur – og så da fullskala-krigen startet, da Kina valgte å gi betydelig økonomisk og teknologisk støtte til Russland. Det er man også blitt enige om i Beijing nå, at det skal man fortsette med, fortsetter Tunsjø.

USAs president Donald Trump. Foto: Mandal Ngan / AFP / NTB

Da har Kina egentlig valgt å støtte en aggressor, og dermed støtte krigen, sier professoren.

– Så dette er bare floskler og retorikk fra Xi. Det har ingen substans, det utgjør ingen betydelig endring på noen måte i politikken.

Annonse

Xi og Kina må gjerne snakke om at verden står overfor valget mellom krig og fred, men hvis du tar de konkrete spørsmålene – Russlands krigføring i Ukraina eller om Kina skal gå til krig mot Taiwan – så er det jo kineserne selv som tar disse valgene, sier Tunsjø.

Xi Jinping hevet glasset i Beijing onsdag. Foto: Jade Gao / AFP / NTB

Den kalde krigens mentalitet og «mobbing» understreket behovet for å komme sammen og skape en alternativ, multipolar verdensorden, ifølge Xi Jinping – en orden der alle land har en stemme, men der det globale sør prioriteres, skriver svensk TV 4.

– I virkeligheten er det snarere slik at Xi ønsker å skape en Kina-sentrert verdensorden, sier den uavhengige Kina-analytikeren Kristina Sandklef til kanalen.

– Det snakkes om multipolaritet og «en ny verdensorden». Hvordan tolker du dette fra Kina, Øystein Tunsjø?

Annonse

– Jeg prøver å være veldig tydelig på at det er forskjell på å snakke om multipolaritet isolert sett og multipolaritet med tanke på hvordan makten er distribuert i det internasjonale systemet. Der mener jeg at vi ikke har noe i nærheten av multipolaritet, fordi USA og Kina er veldig mye mektigere enn alle andre stater. Men vi kan snakke mer om multipolariet i et verdensordenperspektiv, i form av multilateralisme og så videre – dét er noe annet. Fordi den verdensordenen vi har hatt siden 2. verdenskrig, den knaker, mener Tunsjø.

India og Trump

– Det er ikke fordi man har en liten prateklubb i Beijing, men fordi Donald Trump har utfordret veldig mye av det grunnleggende i en vestlig-ledet internasjonal orden. Så vet vi jo at Brics og Shanghai Cooperation Organization for eksempel, har snakket om alternativer i veldig lang tid. Men hvis du tar konkrete eksempler, har man gjort fint lite for å endre på dette. Se for eksempel på det uttalte ønsket om at den amerikanske dollaren ikke skal være så dominerende, fortsetter professoren.

Multipolaritet Et multipolart internasjonalt system av stater består av tre eller flere stormakter (poler) hvor ingen har så mye makt at de kan dominere de andre stormaktene.

I et unipolart internasjonalt system av stater dominerer én stat – en supermakt – de andre statene. Maktforholdet mellom statene er især i perioden 2000–2004 (den første perioden til president George W. Bush) blitt betegnet som unipolart, og da med USA ved spakene. (Kilde: Norsk utenrikspolitisk institutt)

– Ja, for en ny valuta i Brics-regi har jo ikke materialisert seg?

Annonse

– Nei. Det har ikke vokst fram i det hele tatt. Og ønsker for eksempel India å basere seg på en valuta dominert av kinesiske yuan? Lite tyder på det. Så det er noen sånne indirekte vendinger i denne prateklubben i Beijing, da.

– Men det er klart at slik Donald Trump går fram mot India, for eksempel … India prøver bare å signalisere til eller forhandle med USA, fortsetter professoren.

Trump kunngjorde opprinnelig en tollsats på 25 prosent på indiske varer, men undertegnet i august en presidentordre som innebærer 50 prosent toll. Dette begrunnet han med Indias kjøp av russisk olje.

Indias statsminister Narendra Modi (midten), flankert av Vladimir Putin og Xi Jinping under et møte i fjor. Foto: Suo Takekuma / Reuters / NTB

Slik Tunsjø ser det gir India en beskjed om at «hvis USA presser oss så hardt som nå, må vi vurdere alternativer». Men det er ikke slik at India ønsker å bli dominert av Kina. De ønsker nok heller USA som en motmakt til Kina.

– Det samme gjelder Indias forhold til Russland, som er basert på at de ønsker at Russland ikke skal bli for dominert av Kina, men heller at India og Russland sammen skal kunne demme opp litt for Kinas voksende makt.

– Så jeg klarer ikke helt å se hvordan dette munner ut i «en ny verdensorden», for det er så mange ulike og motstående interesser i spill, mener professoren.

Holdningen til Vesten

– Bildene av Xi, Putin og Kim Jong-un går verden rundt. Kan man snakke om et slags fellesskap mot Vesten nå, eller hvordan vil du tolke det?

– Jeg mener det vi ser fra Beijing nå ikke er noe nytt. Det er ikke slik at vi ikke var klare over at Kina, Nord-Korea og Russland samarbeider – det har vi visst veldig lenge. Så jeg ser ingen substansiell forskjell på det som kommer fra Beijing nå, kontra det vi har sett tidligere.

Krigen i Ukraina, illustrert av Peter Hamlin i nyhetsbyrået AP.

– Hadde Beijing sagt at «nå kan vi begynne å selge våpen til Russland», og Russland og Nord-Korea hadde sagt «vi støtter Kina hvis de havner i krig mot USA», da hadde det vært noe annet. Da hadde vi sett en klar og tydelig allianse som virkelig kunne ha begynt å endre ting. Men ingen av utspillene og talene tyder på at man har konsolidert noe nytt nå. Det er heller at de fortsetter i samme spor.

– Kanskje båndet mellom landene er litt forsterket av et slikt besøk, men det er ikke noe fundamentalt nytt å spore ut fra dette møtet.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!