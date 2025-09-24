– Jeg kjenner på et stort alvor
Jakten på Erna Solbergs arvtaker er i gang. Den nye Høyre-sjefen må ha helt bestemte egenskaper, mener mannen som leder arbeidet.
Christian Ingebrigtsen er leder i valgkomiteen som søndag startet arbeidet med å finne Erna Solbergs etterfølger.
Foto: Berre/Høyre
Navn i Nyhetene
Kan du først
kort forklare hvordan prosessen blir framover?
– Vi hadde et godt første møte i valgkomiteen søndag. Det er vanskelig å tidfeste prosessen nøyaktig. Vårt ønske er å legge fram en innstilling i god tid før Høyres landsmøte neste år, men akkurat nå er det umulig å være mer konkret.
I hvilken
grad blir partiorganisasjonen og medlemmene involvert i prosessen med å finne
ny leder?