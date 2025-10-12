Tuva Moflag fortsetter som finanspolitisk talsperson i Ap og leder av finanskomiteen på Stortinget. FOTO: Ole Berg-Rusten/NTB

Denne uka ble Arbeiderpartiet ferdig med sin kabal i Stortinget, som blant annet endte med at du får fortsette i samme jobb, som leder av finanskomiteen og sjef for Aps forhandlinger om statsbudsjettet. Og dette var villet?

– Ja, absolutt! Jeg er veldig glad for at jeg får fortsette der.

Så du har ikke blitt skremt av å lede budsjettforhandlingene for Ap i disse tre rundene etter at du ble sjef i april 2024?