– Jeg har stor tro på at dette skal vi få til sammen
Hvor vanskelig kan det være? Tuva Moflag skal jo bare sørge for at fem rødgrønne partier blir enige om statsbudsjettet.
Tuva Moflag fortsetter som finanspolitisk talsperson i Ap og leder av finanskomiteen på Stortinget.
FOTO: Ole Berg-Rusten/NTB
Nyhetsintervjuet
Denne uka ble Arbeiderpartiet ferdig med sin kabal i Stortinget, som blant annet endte med at du får fortsette i samme jobb, som leder av finanskomiteen og sjef for Aps forhandlinger om statsbudsjettet. Og dette var villet?
– Ja, absolutt! Jeg er veldig glad for at jeg får fortsette der.
Så du har ikke blitt skremt av å lede budsjettforhandlingene
for Ap i disse tre rundene etter at du ble sjef i april 2024?