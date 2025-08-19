Gyda Oddekalv, leder av Generasjonspartiet, ble kastet ut av Dagsnytt 18 etter å ha avbrutt Frøya Skjold Sjursæther (MDG) flere ganger. Foto: NRK / Dagsnytt 18

Du har vært på manges lepper i det siste, blant annet etter å ha måttet forlate en debatt på Dagsnytt 18 og for å ha kjeftet på statsminister Jonas Gahr Støre i en debatt på Youtube-kanalen til «Gutta». Hvordan har du opplevd all denne oppmerksomheten?

– Jeg opplever det som et tegn på at folk er lei av politikere som snakker rundt grøten. Når jeg reagerer, er det fordi jeg mener Norge trenger politikere som faktisk setter foten ned. Vi kan ikke fortsette med et system som kveler både privatøkonomien til folk og hele næringslivet vårt.

Synes du den siste tids begivenheter har gitt et korrekt bilde av deg som person?