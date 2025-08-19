– Jeg er mye mer enn de klippene folk ser
Noen ganger er det nødvendig å snakke over motdebattanter, mener Gyda Oddekalv.
Gyda Oddekalv, leder av Generasjonspartiet, ble kastet ut av Dagsnytt 18 etter å ha avbrutt Frøya Skjold Sjursæther (MDG) flere ganger.
Foto: NRK / Dagsnytt 18
Navn i Nyhetene
Du har vært på manges lepper i det siste, blant annet etter å ha måttet forlate en debatt på Dagsnytt 18 og for å ha kjeftet på statsminister Jonas Gahr Støre i en debatt på Youtube-kanalen til «Gutta». Hvordan har du opplevd all denne oppmerksomheten?
– Jeg opplever det som et
tegn på at folk er lei av politikere som snakker rundt grøten. Når jeg
reagerer, er det fordi jeg mener Norge trenger politikere som faktisk setter
foten ned. Vi kan ikke fortsette med et system som kveler både privatøkonomien
til folk og hele næringslivet vårt.
Synes du den siste tids begivenheter har gitt et korrekt bilde av deg som person?