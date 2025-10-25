– Jeg er litt spent selv. Det må jeg innrømme
Frode Øverli gir seg med regelmessig Pondus-tegning, men lover å gjøre comeback om Norge kommer til VM. Men først er han ute med en ny bok om Pondus' datter Frida.
Tegneserieskaper Frode Øverli er aktuell med ny bok om Pondus' datter Frida.
Fredrik Arff
Navn i nyhetene
Du kommer nå med en oppfølgerbok om Pondus’
datter Frida. Hvordan skiller det seg å lage bøker kontra det å tegne striper?
– Ny
bok, ja! Et lengre eventyr med Frida i hovedrollen. Den mest opplagte
forskjellen er selvsagt formatet. 122 sider eventyr i tegneserieform, kontra
fire ruter og en punchline.
Det
blir to forskjellige måter å skrive manus på. Og ikke minst tegne ut. Har vel
oppdaget at jeg trives greit med begge variantene.