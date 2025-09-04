– Jeg er bekymret for ansattes liv og helse
Lærernes verneombud i Oslo slår alarm. Dag Martin Vikheim mener det er helt uakseptabelt at elever kommer på skolen med fotlenke uten at skolen og lærerne er informert på forhånd.
Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim.
Foto: Tobias Schildmann Mandt
Saken er utvidet med en kommentar fra politiet i Oslo klokka 13:50.
– Jeg er oppriktig bekymret for forsvarligheten og de ansattes liv og helse midt oppe i dette. Frykten er at elevenes rett til skolegang skal gå på bekostning av ansattes sikkerhet, sier Dag Martin Vikheim, hovedverneombud i Utdanningsetaten (UDE) i Oslo kommune.
Onsdag skrev Dagsavisen at et titalls elever møter opp på skolen med fotlenke ved flere videregående skoler i Oslo denne høsten.