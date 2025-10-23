J.D. Vance med skarp melding til Israel: – En fornærmelse

– Jeg tar personlig dette til en viss grad som en fornærmelse, sa Vance før avreise fra Tel Aviv torsdag.

Dersom avstemningen var et politisk stunt, så var den et «veldig dumt politisk stunt», sa visepresidenten.

– Den politiske linjen til Trump-administrasjonen er at Vestbredden ikke vil bli annektert av Israel, understreket han.

Under avstemningen onsdag vedtok Israels nasjonalforsamling Knesset å gå videre med behandlingen av to forslag om annektering av den okkuperte palestinske Vestbredden.

Annonse

Forslagene fikk flertall selv om statsminister Benjamin Netanyahu ifølge israelske medier hadde bedt representanter fra hans parti om å avstå fra å stemme.