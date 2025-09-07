Japans statsminister går av

Japans statsminister Shigeru Ishiba under pressekonferansen der han meldte sin avgang søndag. Foto: Kyodo News via AP / NTB

– Jeg har bestemt meg for å gå av fra stillingen som leder av LDP, sa Ishiba på pressekonferansen, med henvisning til regjeringspartiet i Japan.

I juli tapte regjeringskoalisjonen med Ishibas parti LDP og småpartiet Komeito flertallet i det japanske overhuset i et katastrofevalg.

Siden har presset økt mot statsministeren, som allerede var upopulær på grunn av høy prisvekst. Fram til søndag har han imidlertid nektet å trekke seg.

Handelsavtale

Ishibas avgang kommer etter at han sikret en handelsavtale med USAs president Donald Trump der tollsatsen på varer fra Japan til USA ble senket fra 25 prosent til 15 prosent.

– Nå som Japan har undertegnet handelsavtalen og presidenten har undertegnet presidentordren, har vi passert et viktig hinder. Jeg ønsker å gi stafettpinnen videre til neste generasjon, sa Ishiba søndag, med stemmen full av følelser.

Trumps tollsatser har den siste tiden skapt uro i Japans bilindustri, som er svært viktig for landet, og kastet en skygge over den svake økonomiske veksten.

Unngå splittelse

Ifølge NHK , som første meldte om den varslede avgangen søndag morgen, har han bestemt seg for å gå av for å unngå splittelse innad i partiet.

Det er ventet at LDP kommer til å avholde et ledervalg innen kort tid. Det var fra før ventet at LDP skulle avgjøre mandag om de skulle ha et slikt valg eller ikke, men Ishibas avgang har gjort en slik avgjørelse overflødig.

Ishiba har vært statsminister og leder for LDP i et knapt år. Japan har for vane å bytte statsminister ofte, og hans forgjenger Fumio Kishida satt relativt lenge etter landets målestokk med sine tre år.