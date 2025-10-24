Japans nye statsminister vil ta forholdet til USA til nye høyder
Statsminister Sanae Takaichi sier hun og Donald Trump skal ta forholdet mellom USA og Japan til nye høyder.
Verden
Den amerikanske presidenten kommer til Tokyo neste uke. Da skal han ha samtaler med Takaichi, som nylig ble Japans første kvinnelige statsminister noensinne.
– Jeg skal møte president Trump under hans besøk i Japan og bygge et tillitsforhold og løfte forholdet mellom Japan og USA til nye høyder, sa Takaichi i en tale til nasjonalforsamlingen fredag.
Mer penger til forsvar
Hun varslet at Japan skal fremskynde et mål om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Planen nå er å komme opp på dette nivået innen mars neste år.
– Den frie, åpne og stabile internasjonale ordenen vi var vant med, er kraftig rystet i møte med historiske endringer i maktbalansen og sterkere geopolitisk konkurranse, advarte Takaichi.
Både Kina, Nord-Korea og Russland står bak handlinger som vekker stor bekymring, ifølge statsministeren. Hun mener Japan må ta tydelige grep for å styrke forsvaret.
Trenger arbeidsinnvandring
Konservative Takaichi snakket også om innvandring. Hun sa at Japan trenger arbeidsinnvandring, men at lovbrudd begått av utlendinger har skapt bekymring i befolkningen.
Sammenlignet med Vest-Europa og USA har Japan hatt svært lav innvandring i det aller meste av etterkrigstiden.
Befolkningen i landet er fallende , og det siste tiåret har myndighetene åpnet for større innvandring.