Den amerikanske presidenten kommer til Tokyo neste uke. Da skal han ha samtaler med Takaichi, som nylig ble Japans første kvinnelige statsminister noensinne.

– Jeg skal møte president Trump under hans besøk i Japan og bygge et tillitsforhold og løfte forholdet mellom Japan og USA til nye høyder, sa Takaichi i en tale til nasjonalforsamlingen fredag.

Mer penger til forsvar

Hun varslet at Japan skal fremskynde et mål om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Planen nå er å komme opp på dette nivået innen mars neste år.

Annonse

– Den frie, åpne og stabile internasjonale ordenen vi var vant med, er kraftig rystet i møte med historiske endringer i maktbalansen og sterkere geopolitisk konkurranse, advarte Takaichi.

Både Kina, Nord-Korea og Russland står bak handlinger som vekker stor bekymring, ifølge statsministeren. Hun mener Japan må ta tydelige grep for å styrke forsvaret.

Trenger arbeidsinnvandring

Konservative Takaichi snakket også om innvandring. Hun sa at Japan trenger arbeidsinnvandring, men at lovbrudd begått av utlendinger har skapt bekymring i befolkningen.

Annonse

Sammenlignet med Vest-Europa og USA har Japan hatt svært lav innvandring i det aller meste av etterkrigstiden.

Befolkningen i landet er fallende , og det siste tiåret har myndighetene åpnet for større innvandring.