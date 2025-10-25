Japans nye statsminister vil styrke forholdet til USA
Japans nye statsminister Sanae Takaichi sa i en telefonsamtale med Donald Trump at hun vil prioritere å styrke båndene mellom Tokyo og Washington.
Verden
Annonse
Samtalen, som var den første mellom dem siden Takaichi tiltrådte tidligere denne uken, fant sted få dager før Trump skal besøke Tokyo som del av en regional turné i Asia.
– Vi ble enige om at vi vil arbeide for å løfte alliansen mellom USA og Japan til et nytt nivå, sier Takaichi til journalister.
– Jeg fortalte ham at styrkingen av denne alliansen er min regjerings topprioritet på det diplomatiske og sikkerhetspolitiske området, legger hun til.
Japansk ferske statsminister sier også at hun oppfattet Trump som en «livlig og morsom person». I et innlegg på X beskriver samtalen mellom dem som god og åpenhjertig.
Annonse
Trump besøker Japan mandag før han skal møte Kinas president Xi Jinping til handelssamtaler senere i uka.