Japan får sin første kvinnelige statsminister

Sanae Takaichi ble i nasjonalforsamlingen tirsdag stemt fram som Japans nye statsminister. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

Konservative Takaichi (64) representerer partiet LDP og ble stemt fram av 237 av nasjonalforsamlingens 465 representanter.

Valget ble også bekreftet i en avstemning i det mindre mektige senatet, noe som ble regnet som en formalitet, men som likevel krevde to stemmerunder før hun sikret flertall.

Etter utnevnelsen sto hun alvorlig og bukket flere ganger til nasjonalforsamlingen.

Hun skal etter planen bli tatt i ed som landets nye statsminister av keiser Naruhito i en seremoni senere på tirsdagen.

Annonse

Konservativ

Sanae Takaichi regnes for å være en konservativ nasjonalist, med særlig fokus på Kina. Hun har pekt på Margaret Thatcher, Storbritannias første statsminister, som sitt store politiske forbilde. Hun er tilhenger av en aggressiv offentlig pengebruk for å stimulere økonomien og har tidligere kritisert sentralbankens renteøkninger.

Sanae Takaichi (64) skriver historie som Japans første kvinnelige statsminister. Foto: Yuichi Yamazaki / AP / NTB

Hennes nasjonalistiske standpunkter anses også å kunne føre til et anspent forhold til naboland som Kina, så vel som Sør-Korea.

Japan er den fjerde største økonomien i verden og har svært høy gjeld. Mange frykter at den aggressive økonomiske politikken kan skremme bort investorer som er bekymret for gjelden og inflasjon.

Annonse

Tollavtale med USA

Takaichi etterfølger Shigeru Ishiba, som varslet sin avgang tidligere denne måneden etter et dårlig valgresultat tidligere i høst.

Ishiba, som tiltrådte som statsminister i fjor høst, var upopulær på grunn av høy prisvekst i landet. Han avviste å trekke seg fram til september. Da hadde han fått landet en handelsavtale med USA som reduserte tollsatsen på japanske varer fra 25 til 15 prosent.

Trumps tollsatser har den siste tiden skapt uro i Japans bilindustri, som er svært viktig for landet, og kastet en skygge over den svake økonomiske veksten.

Annonse

Den japanske Nikkei-indeksen har reagert positivt på bekreftelsen av Takaichi, og nærmet seg tirsdag morgen et rekordnivå på 50.000 poeng. Indeksen har steget over 9 prosent den siste måneden.

LDP har styrt Japan siden 1955, med kun to treårige avbrekk.