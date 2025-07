Jan Helge Andersen dømt til forvaring i Baneheia-saken – pågrepet i rettsbygningen

Gulating lagmannsrett avsa sin dom mandag formiddag. Den var i strid med aktors påstand, som var på to års fengsel – og ikke forvaring.

Lagdommer Elisabeth Deinboll leste slutningen først, deretter satte hun i gang med å lese opp den oppfattende dommen, noe som tok nærmere to og en halv time.

Der viste hun blant annet til hvordan Andersen helt siden sitt aller første avhør med politiet har endret og tilpasset sin forklaring om hvilken av jentene han mente han hadde begått overgrep mot.

Hun pekte også på det såkalte telebeviset, beviset som var sentralt i frifinnelsen av Viggo Kristiansen i 2022. Det viste at det ble sendt tekstmeldinger fra Kristiansens mobiltelefon fra et helt annet sted da drapene fant sted.

Viste til gjentakelsesfare

Straffeutmålingen på «bare» to år skyldes at Andersen allerede er dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken.

Forvaringsdommer kan forlenges når perioden har gått ut dersom domstolen mener det er grunnlag for det. Forvaringsdommer kan derfor vare potensielt mye lenger enn tidsrammen som gis. Lagmannsretten viste her til det de mener er gjentakelsesfare.

Dommeren viste til at rettspsykiatrisk sakkyndige har kommet til at Andersen er pedofil, en diagnose han selv bestrider.

Hun viste til at Andersen har nektet å motta behandling for pedofili, kombinert med at handlingene som han nå er dømt for, viser et ekstremt voldspotensial.

– Denne manglende evnen til selvrefleksjon og motivasjon for endring er etter flertallets syn sterkt bekymringsfullt og underbygger faren for gjentakelsesfare, sa dommeren.

Skuffet og overrasket

Andersen anket på stedet da dommen var ferdig opplest. Han ble deretter pågrepet av politiet i rettsbygningen.

– Han er for det første skuffet over å ha blitt dømt. Han mente jo at det ikke var grunnlag for det. Når det gjelder reaksjonsfastsettelsen, så er vi vel alle noe overrasket over at det ble idømt forvaring, sier Andersens forsvarer, Svein Holden, til TV 2.

Aktor Andreas Schei sier at påtalemyndigheten er tilfreds med utfallet av dommen.

– Først og fremst er vi fornøyd med at Andersen ble domfelt etter tiltalen, og at retten har vurdert bevisene slik vi gjorde. Forvaring som tema fikk en større plass nå enn i tingretten, blant annet som følge av en tilleggserklæring fra de rettsoppnevnte sakkyndige, skriver aktor i en SMS til NTB.

– Vi er enige om hensynene som taler både for og imot forvaring her, men vektingen er litt ulik. Rettens begrunnelse, både flertallets og mindretallets, er god, skriver han.

– Enorm lettelse

Med mandagens dom fastslår lagmannsretten at det var Andersen som alene gjennomførte handlingene. Skyldspørsmålet er dermed endelig avgjort. Det kan ikke ankes videre til Høyesterett.

Det er bare lovanvendelsen og straffeutmålingen som kan ankes helt til topps i norsk rettsvesen.

Andersen er også dømt til å betale oppreisningserstatning til Sløgedal Paulsens foreldre. Erstatningen er på litt over 8 millioner kroner.

– Nå er det over. Det er en enorm lettelse, sa far Arne Bernt Paulsen til Fædrelandsvennen etter domsavsigelsen.

Punktum

Da Viggo Kristiansen ble frifunnet og sjekket ut av saken i 2022, dreide politiets fokus seg naturlig nok mot Andersen, som ble siktet, tiltalt og senere dømt i tingretten. Han anket til lagmannsretten. I begge rettssakene gjentok han påstandene om at ekskompisen truet ham til å forgripe seg på og drepe den ene jenta.

Kristiansen vitnet i både tingretten og lagmannsretten.

– Det er tøft følelsesmessig. Rett og slett veldig tungt. Du gjenopplever det som skjedde i både 2001 og i 2022, sa Kristiansen under sitt vitneprov i ankesaken.

Etter at dommen mot Andersen falt mandag, uttalte Kristiansen at han håper dette er et punktum, både for ham og de etterlatte i Baneheia-saken.

– Han er gjort kjent med dommen og ønsker ikke å kommentere den utover at han registrerer at dommen har fjernet ham ytterligere fra Andersens handlinger, og således styrket frifinnelsen av ham selv, skriver hans advokat Brynjar Meling i en SMS til NTB.

Ba om full frifinnelse

Andersens forsvarere ba om full frifinnelse. De mente det ikke er bevis nok for at det var Andersen alene som voldtok og drepte begge jentene.

Forsvarene argumenterte for at det var realistisk at Viggo Kristiansen kan ha vært på åstedet, og dessuten at aktoratet overfortolket telebeviset og at de la for stor vekt på DNA-funnene.

– I sum har vi presentert et mulig hendelsesforløp som i det minste må ses på som et reelt alternativ til påtalemyndighetens hypotese, sa Holden i retten.

– Vi vet ikke hva som har skjedd. Realistisk sett så kan det ha foregått slik. Og dersom domstolen er enig i det, så skal resultatet være frifinnelse, sa Holden før han formelt la ned påstand om at Andersen måtte frifinnes.

Drapene rystet Norge

Bestevenninnene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) var på badetur i det idylliske friluftsområdet Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 da de ble lokket med til et avsidesliggende og tilvokst område. Her ble de voldtatt, drept og skjult i terrenget.

Det har gått mer enn 25 år siden Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia. Nå kan straffeprosessen endelig få sin slutt. Foto: Privat / NTB

Drapene og omstendighetene rystet hele Norge våren og sommeren 2000 og ble viet betydelig medieoppmerksomhet. Gjennom hele sommeren sto saken uten gjerningspersoner.

Men 13. september ble Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen pågrepet. To år senere ble de to dømt til 19 års fengsel og 21 års forvaring for å ha voldtatt og drept jentene.

Frifinnelsen

Andersens forklaring har hele veien dreid seg om at det var Kristiansen som var initiativtaker, pådriver og den aktive part gjennom hele hendelsesforløpet. Forklaringen passet godt inn i bildet aktoratet den gangen tegnet av den dominerende og temperamentsfulle Kristiansen og makten han hadde over den stille og forsagte Andersen.

Kristiansen hevdet imidlertid alltid sin uskyld og forsøkte i en årrekke å få saken sin gjenopptatt.

Han hadde sonet nesten 21 års fengsel da saken ble gjenopptatt og han ble frifunnet i 2022.

Kristiansen er tilkjent en foreløpig erstatning på 55 millioner kroner fra staten, men har truet med søksmål da han mener han har krav på 90 millioner.