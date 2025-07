Israelske menneskerettsorganisasjoner kaller situasjonen i Gaza for folkemord

Slektninger fortviler over å ha mistet 11 år gamle, som ble drept i et luftangrep på en skole i Gaza. Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Organisasjonene mener «folkemordregimet i Israel» jobber for å ødelegge samfunnet i Gaza.

– Ingenting forbereder deg på erkjennelsen av at du er en del av et samfunn som begår folkemord. Dette er et dypt smertefullt øyeblikk for oss, sier B'Tselems daglige leder Yuli Novak.

Den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem la i august fram en rapport som anklager Israel for systematisk tortur av palestinske fanger.

Det israelske fengselsvesenet og militæret avviste anklagene.

(NTB)