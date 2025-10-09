Israelsk minister vil felle Netanyahu-regjeringen dersom Hamas ikke avvikles

– I samtalene som har funnet sted mellom meg og statsministeren de siste dagene, har jeg klargjort at jeg under ingen omstendigheter vil være del av en regjering som tillater fortsatt eksistens av Hamas-styret i Gaza. Dette er en klar rød linje, skriver han på X.

– Hvis Hamas-styret ikke oppløses, eller hvis de bare forteller oss at det er oppløst mens det i praksis fortsetter å eksistere under en annen kappe, vil Jødisk makt felle regjeringen, skriver han videre.

Jødisk makt er partiet både Ben-Gvir og Israels finansminister Bezalel Smotrich er medlem av.

Ben-Gvir forlot regjeringen sist det ble inngått en våpenhvile i januar, men vendte tilbake da Israel brøt våpenhvilen i mars og gjenopptok angrepene mot Gaza.

Både han og Smotrich, som begge regnes som ytterliggående høyrenasjonalister, har lenge truet med at de vil forlate regjeringen dersom krigen stanses, noe som vil føre til at Netanyahus regjering ikke lenger har flertall i nasjonalforsamlingen.

De har også sagt at de ikke kommer til å stemme for Donald Trumps fredsavtale.

Både Smotrich og Ben-Gvir ble ilagt sanksjoner fra Norge og flere andre land i form av innreisenekt tidligere i år. Sanksjonene ble begrunnet med at de to i lengre tid har oppfordret til vold og fordrivelse av palestinerne både i Gaza og på den okkuperte Vestbredden.

Begge har lenge krevd at Israel annekterer store deler av den okkuperte Vestbredden.