Israelsk minister sier bosetting ved Jerusalem er godkjent – Norge reagerer

Israels finansminister Bezalel Smotrich (t.v.), her sammen med statsminister Benjamin Netanyahu, godkjenner en plan som skiller de okkuperte områdene Øst-Jerusalem og Vestbredden. Ronen Zvulun / Pool via AP / NTB

På en pressekonferanse torsdag hevdet finansminister Bezalel Smotrich at planen er godkjent på høyeste hold.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Donald Trump er enige om å gjenoppta prosjektet, ifølge Smotrich. Verken Netanyahu eller Trump har så langt bekreftet dette selv, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Uansett hvem i verden som forsøker å anerkjenne en palestinsk stat i dag, vil få vårt svar på bakken. Ikke med dokumenter eller beslutninger eller uttalelser, men med fakta. Fakta i form av hus og nabolag, sa Smotrich på stedet hvor bosettingen angivelig skal bygges.

– Å begrave ideen

I løpet av den siste måneden har blant andre Storbritannia, Frankrike, Canada og Australia varslet at de vil anerkjenne Palestina som en selvstendig stat.

Norge, Spania og Irland var tidligere ute og anerkjente Palestina i fjor.

Smotrich er sterkt uenig i disse anerkjennelsene. En talsperson for finansministeren sendte torsdag ut en uttalelse med tittelen «Å begrave ideen om en palestinsk stat».

Det såkalte E1-prosjektet, som ifølge Smotrich nå skal bygges, har lenge ligget på is på grunn av internasjonal motstand.

Både USA og europeiske land har ansett prosjektet som en trussel mot en framtidig fredsavtale mellom Israel og palestinerne.

Okkuperte områder

– Finansminister Bezalel Smotrich' beslutning i dag om at Israel har tatt første skritt i prosessen med å bygge en stor bosetting på det såkalte E1-området i Palestina utenfor Øst-Jerusalem, er i strid med folkeretten, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en uttalelse til NTB.

– Dette skjer til tross for at et samlet verdenssamfunn i en årrekke har krevd at Israel holder seg unna dette området, sier han videre.

Både Øst-Jerusalem og Vestbredden er palestinske områder som Israel har okkupert siden 1967.

E1-prosjektet vil knytte den israelske bosettingen Maale Adumin på Vestbredden til Jerusalem. Dermed blir resten av Vestbredden skilt fra Øst-Jerusalem, som palestinerne ønsker å ha som Palestinas hovedstad.

– Ved avgrunnens rand

Den israelske organisasjonen Peace Now er svært kritisk til prosjektet.

– E1-planen er dødelig for Israels framtid og muligheten for å oppnå en fredelig tostatsløsning. Vi står ved avgrunnens rand, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Ifølge Peace Now må prosjektet fortsatt godkjennes av flere andre israelske instanser før bygging eventuelt kan begynne.

Tidligere i sommer innførte Norge, Storbritannia og flere andre vestlige land sanksjoner mot Bezalel Smotrich og Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. En av begrunnelsene var at ministrene hadde «oppildnet til ekstremistisk vold og alvorlige brudd på palestinske menneskerettigheter» på den okkuperte Vestbredden.