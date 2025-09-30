– Dette er en historisk tapt mulighet til å endelig bryte fri fra Oslos lenker, en rungende diplomatisk fiasko og et svik mot alle lærdommene fra angrepet 7. oktober. Etter min mening vil det hele ende i tårer, skriver Smotrich på X, med henvisning til Oslo-avtalene mellom Israel og palestinerne på 1990-tallet.

– Det er et tragisk lederskap som flykter fra sannheten, skriver Smotrich om Netanyahus godkjenning av planen.

Han skriver videre at han mener hyllester av planen er absurde.

– Vi vil rådføre oss, vurdere og ta en beslutning, avslutter han.

Smotrich og sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir regnes som ytterliggående høyrenasjonalister. De har gjentatte ganger krevd at Israel annekterer store deler av den okkuperte Vestbredden.

De truet også i januar med å forlate regjeringen som følge av våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas, noe som ville fått Netanyahus koalisjonsregjering til å kollapse. Begge ministrene ble imidlertid værende i regjeringen etter at Israel gjenopptok angrepene i Gaza.

Både Smotrich og Ben-Gvir ble ilagt sanksjoner fra Norge og flere andre land i form av innreisenekt tidligere i år. Sanksjonene ble begrunnet med at de to i lengre tid har oppfordret til vold og fordrivelse av palestinerne både i Gaza og på den okkuperte Vestbredden.