Israelsk høysterett: Palestinere i israelsk fangenskap sultes

Israel har tatt tusenvis av fanger i Gaza. Bare hver fjerde har hatt tilknytning til Hamas eller andre væpnede grupper, har den israelske nettavisa +972 avdekket. Haaretz / AP / NTB

Ifølge kjennelsen nekter det israelske fengselsvesenet palestinske fanger «selv et minimum av næringsinntak» og må straks øke mengden og forbedre kvaliteten på maten.

Rundt 16.000 palestinere satt ved årsskiftet i israelsk fangenskap, rundt 6000 av dem fra Gaza.

Bare hver fjerde av dem som er tatt til fange av israelske soldater i Gaza, har tilknytning til Hamas eller andre væpnede grupper, skrev den israelske nettavisen +972 i forrige uke.

Mishandling og sult

Tusenvis av palestinere er løslatt etter å ha sittet måneder i fangenskap, enten i fengsler eller leirer som den beryktede Sde Teiman-militærbasen i Negev-ørkenen, uten noensinne å ha fått vite hva de ble anklaget for.

Mange av dem har fortalt om brutal mishandling, underernæring og sult, mangel på medisinsk tilsyn og utbrudd av skabb bak murene.

Den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem er blant dem som har dokumentert forholdene og ga i fjor ut rapporten « Velkommen til helvete » .

Fikk medhold

Association of Civil Rights in Israel (ACRI) og den israelske menneskerettighetsorganisasjonen Gisha gikk i fjor til israelsk høyesterett for å få en slutt på det de mente var myndighetenes «systematiske politikk» for å frata palestinske fanger tilstrekkelig mat.

Israelske menneskerettsorganisasjoner har dokumentert utstrakt mishandling av palestinske fanger på Sde Teiman-militærbasen i Negev-ørkenen. Breaking The Silence / AP / NTB

Israels høyesterett har nå behandlet klagen og gir de to menneskerettsorganisasjonene medhold.

Domstolen slår i sin kjennelse fast at myndighetene har juridisk plikt til å gi palestinske fanger tre måltider om dagen for å sikre «et grunnleggende eksistensnivå».

– Vi snakker ikke her om en komfortabel tilværelse eller luksus, men om de grunnleggende betingelsene for overlevelse som loven krever, heter det i kjennelsen.

Døde bak murene

Ifølge palestinske myndigheter har minst 61 palestinere dødd i israelsk fangenskap siden krigen startet i oktober 2023.

I mars døde 17 år gamle Walid Ahmad etter seks måneder i Meggido-fengselet nord i Israel.

Ifølge den israelske legen Daniel Solomon, som deltok under obduksjonen, var han ekstremt underernært, hadde skabb og tegn til tykktarmsbetennelse.

Ahmad hadde gjentatte ganger klaget til fengselsvaktene over at han ikke fikk nok mat.

Seksuelle overgrep

Human Rights Watch har også dokumentert mishandlingen av palestinske fanger, blant annet av helsearbeidere tatt til fange i Gaza.

Den israelske soldatorganisasjonen Breaking The Silence tok høsten 2023 dette bildet av palestinske fanger i Sde Teiman-militærbasen i Negev-ørkenen, der tidligere fanger har fortalt om mishandling og sult. Foto: Breaking The Silence / AP / NTB

Løslatte helsearbeidere fortalte i en rapport i fjor høst om tortur og andre former for fysisk og psykisk mishandling, voldtekter og andre seksuelle overgrep, og flere anklager også de israelske fangevokterne for å ha nektet dem medisinsk behandling.

– Torturen og annen mishandling av leger, sykepleiere og ambulansepersonell må etterforskes og straffeforfølges på grundig vis, også av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), slo lederen av Human Rights Watchs virksomhet i Midtøsten, Balkees Jarrah, fast.

Løslatte palestinske fanger forteller om mishandling, lite mat og manglende medisinsk tilsyn under tiden i israelsk fangenskap. Foto: AP / NTB

– Torturleirer

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tilsyn med fengselsvesenet. Han kaller kjennelsen «en skam» og lover at dagens praksis vil fortsette

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, avviser høyesterettskjennelsen som slår fast at palestinere i israelsk fangenskap får for lite mat. Foto: AP / NTB

Organisasjonen ACRI gleder seg over kjennelsen og oppfordrer israelske myndigheter til å rette seg etter dommernes pålegg.

– Det israelske fengselsvesenet har forvandlet israelske fengsler til torturleirer. En stat må ikke sulte mennesker, mennesker må ikke sultes – uansett hva de har gjort, heter det i en uttalelse fra menneskerettsorganisasjonen.