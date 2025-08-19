Israels utenriksminister om Mette Frederiksen: – Hun fornærmer oss

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har fornærmet Israels demokratiske system, mener landets utenriksminister Gideon Saar.

Utenriksminister Gideon Saar slår tilbake mot Mette Frederiksen, som mener Benjamin Netanyahu er blitt et problem.

Verden

NTB-Ritzau
Publisert

Bakgrunnen er at Frederiksen kalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu «et problem» i et intervju forrige uke.

– Helt ærlig så er uenigheter mellom venner i orden. Og vi anser den danske statsministeren som en venn. Men å si om en valgt statsminister at han er blitt et problem – det fornærmer ikke bare statsministeren, men hele det israelske demokratiske systemet, sier Saar til Jyllands-Posten.

Frederiksen kom med sin kritikk av Netanyahu i et intervju i samme avis. Israel ville vært bedre tjent med en annen statsminister, sa hun.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen mener Israel ville vært bedre tjent med en annen regjeringssjef.

Kritikken kom etter at Netanyahu hadde kunngjort sin plan om en ny militæroffensiv for å ta full kontroll over Gaza by.

Frederiksen har også nylig uttalt at Danmark ikke kommer til å anerkjenne Palestina som en egen stat med det første.

Flere vestlige land har varslet at de snart kommer til å anerkjenne Palestina. Norge gjorde det i fjor, og Sverige anerkjente Palestina som en selvstendig stat allerede i 2014.

