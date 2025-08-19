Israels utenriksminister om Mette Frederiksen: – Hun fornærmer oss

Utenriksminister Gideon Saar slår tilbake mot Mette Frederiksen, som mener Benjamin Netanyahu er blitt et problem. Foto: Kay Nietfeld / DPA / AP / NTB

Bakgrunnen er at Frederiksen kalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu «et problem» i et intervju forrige uke.

– Helt ærlig så er uenigheter mellom venner i orden. Og vi anser den danske statsministeren som en venn. Men å si om en valgt statsminister at han er blitt et problem – det fornærmer ikke bare statsministeren, men hele det israelske demokratiske systemet, sier Saar til Jyllands-Posten.

Frederiksen kom med sin kritikk av Netanyahu i et intervju i samme avis. Israel ville vært bedre tjent med en annen statsminister, sa hun.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen mener Israel ville vært bedre tjent med en annen regjeringssjef. Foto: Mindaugas Kulbis / AP / NTB

Kritikken kom etter at Netanyahu hadde kunngjort sin plan om en ny militæroffensiv for å ta full kontroll over Gaza by.

Frederiksen har også nylig uttalt at Danmark ikke kommer til å anerkjenne Palestina som en egen stat med det første.

Flere vestlige land har varslet at de snart kommer til å anerkjenne Palestina. Norge gjorde det i fjor, og Sverige anerkjente Palestina som en selvstendig stat allerede i 2014.