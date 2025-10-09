Israels regjering godkjenner våpenhvileavtalen

Våpenhvilen mellom Israel og Hamas skal ifølge førstnevnte tre i kraft innen 24 timer etter at avtalen er godkjent i Israels regjering. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Etter flere timers diskusjoner torsdag kveld har den israelske regjeringen godkjent planen for å frigi gisler i Gaza, ifølge en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor.

Dermed er våpenhvileavtalen formelt ratifisert av Israel, og våpenhvilen skal tre i kraft innen 24 timer, ifølge avtalen som Trump kunngjorde natt til torsdag.

48 gisler – 2000 fanger

Fase én innebærer at Israel og Hamas skal utveksle gisler og fanger.

Det israelske militæret (IDF) skal så starte en tilbaketrekking fra Gaza. Etter at de israelske styrkene har trukket seg tilbake, kommer IDF til å kontrollere omtrent 53 prosent av Gazastripen, sier talskvinne Shosh Bedrosian .

Israel og Hamas er blitt enige om at de 48 gislene – hvorav 28 antas å være døde – som holdes av militante i Gaza skal løslates i bytte mot rundt 2000 palestinske fanger som holdes av Israel.

Avtalen går ut på at Hamas må utlevere gislene innen 72 timer etter godkjenningen av avtalen.

Vil ikke løslate palestinsk leder

Én som imidlertid ikke løslates, er den palestinske lederen Marwan Barghouti.

– Jeg kan fortelle dere at han på dette tidspunktet ikke vil være del av denne løslatelsen, sier Bedrosian.

Marwan Barghouti ble tatt til fange av israelske styrker på den okkuperte Vestbredden i 2002 og ble to år senere dømt til fem livstidsdommer for sin rolle under intifadaen, det palestinske folkeopprøret mot israelsk okkupasjon.

Mange palestinere omtaler 66-åringen som Palestinas svar på Sør Afrikas Nelson Mandela, og meningsmålinger viser at et klart flertall vil ha ham som president.