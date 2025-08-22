Israels forsvarsminister truer med å ødelegge Gaza by

– Snart blir helvetes porter åpnet for Hamas' mordere og voldtektsmenn i Gaza – inntil de går med på Israels betingelser for å avslutte krigen, primært løslatelse av alle gisler og avvæpning, skriver forsvarsminister Israel Katz i en melding i sosiale medier fredag morgen.

– Hvis de ikke går med på det – blir Gaza – hovedstaden til Hamas, som Rafah og Beit Hanoun, tilføyer Katz.

De to byene er i stor grad lagt i grus under krigføringen.

Israelske stridsvogner står parkert ved grensen til Gazastripen. Foto: Maya Levin / AP / NTB

Hamas har sagt at de vil løslate gislene i bytte mot at krigen avsluttes, men den palestinske gruppen avviser å la seg avvæpne uten opprettelsen av en palestinsk stat.

Beordret forhandlinger

Uttalelsen kom etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu sent torsdag kveld sa at han hadde beordret umiddelbare forhandlinger med sikte på å frigi alle gjenværende gisler i Gaza.

Netanyahu la til at innsatsen for å frigi gislene skal skje parallelt med målet om å ta kontroll over Gaza by og ødelegge Hamas' høyborg.

– Disse to målene – å beseire Hamas og frigjøre alle våre gisler – går hånd i hånd, sa Netanyahu i en videouttalelse.

Han oppga ikke mer informasjon om hva neste fase av forhandlingene vil innebære.

Forsøk på våpenhvile

Meklerne som forsøker å få til en våpenhvile i Gaza, har i flere dager ventet på et offisielt israelsk svar på deres seneste forslag, som Hamas godtok tidligere denne uken.

Satellittfoto av Gaza by fra 20. august. Foto: Planet Labs PBC via AP / AP / NTB

Palestinske kilder har sagt at det nye forslaget innebærer en gradvis frigivelse av gislene, mens Israel har insistert på at alle må frigis samtidig. Samtidig er forslaget som Hamas har godtatt, nesten identisk med et forslag som Israel sa ja til tidligere i sommer, ifølge meklerne.

Israels planer om å utvide krigføringen og innta Gaza by har utløst både internasjonale reaksjoner og motstand innenlands.