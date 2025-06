Israels forsvarsminister: Irans øverste leder Ali Khamenei kan ikke lenger «tillates å eksistere»

– Khamenei erklærer åpent at han vil at Israel ødelegges. Han gir personlig ordre om å angripe sykehus. Han anser ødeleggelse av staten Israel som et mål, sa Katz torsdag til journalister i Holon, i nærheten av Tel Aviv.

– En slik mann kan ikke lenger tillates å eksistere, la han til.

Han viste også til ordrer gitt til det israelske militæret (IDF).

– IDF er blitt instruert og vet at for å oppnå alle sine mål, bør denne mannen absolutt ikke fortsette å eksistere.

Tidligere torsdag sa statsminister Benjamin Netanyahu at de iranske lederne vil betale dyrt for rakettangrepet som rammet et sykehus i Sør-Israel. Flere personer ble lettere såret i dette angrepet.

Iran hevder målet for angrepet som rammet et sykehus, var militære anlegg i nærheten.

Søndag hevdet anonyme amerikanske kilder at USA hadde sagt nei til en israelsk plan om å drepe Khamenei.

Irans øverste leder, 86 år gamle ayatolla Ali Khamenei, på et bilde publisert på Khameneis nettside onsdag. Foto: AP / NTB

Tirsdag hevdet USAs president Donald Trump at «vi vet nøyaktig hvor den såkalte «øverste leder» gjemmer seg.

– Han er et lett mål, men han er trygg der. Vi kommer ikke til å ta ham (drepe!), i det minste ikke foreløpig, skrev Trump på sitt nettsted Truth Social.