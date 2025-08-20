Israels forsvarsminister har godkjent Gaza-plan – 60.000 reservister kalles inn

Nødhjelp slippes med fallskjermer over ødelagte bygninger i Gaza by. Bildet ble tatt i slutten av juli. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

Flere israelske medier omtaler godkjenningen, og nyhetsbyrået AFP får opplysningene bekreftet av Israels forsvarsdepartement.

Om lag 60.000 reservister skal nå kalles inn, ifølge departementet. Disse kommer etter alt å dømme i tillegg til titusener av reservister som tidligere er innkalt til tjeneste i forbindelse med Gaza-krigen.

Israel Katz har også godkjent det som kalles «humanitære forberedelser» for rundt én million palestinere som skal flyttes fra Gaza by til den sørlige delen av Gazastripen, skriver Times of Israel.

Etter snart to år med krig og israelsk bombing ligger mye av bygningsmassen på Gazastripen i ruiner. Over 62.000 palestinere er drept, ifølge lokale helsemyndigheter. FN melder at det er stadig mer som tyder på at området er rammet av hungersnød.

Annonse

Den israelske regjeringen mener en ny offensiv er nødvendig for å bekjempe Hamas og hindre at gruppen beholder makten på Gazastripen.

Offensiven får navnet «Gideons vogner II», ifølge israelske medier. Gideon er navnet på en dommer og militær leder som omtales i Det gamle testamente i Bibelen.