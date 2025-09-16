Israels forsvarsminister: Gaza står i brann

Røyk stiger etter israelske angrep på Gazastripen, sett fra sør i Israel. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Vitner forteller til nyhetsbyrået AFP at det i løpet av natten har vært intens bombing av Gaza by, og at flere hjem er jevnet med jorden. Tapstallene stiger utover formiddagen, og CNN melder at 38 personer ble drept under nattens løp.

Det er Al Shifa-sykehuset og Baptist-sykehuset som melder om de fleste drepte, henholdsvis 23 og 12. Al-Aqsa-sykehuset i det sentrale Gaza sier de har tatt imot tre drepte så langt.

– Det har vært en tung natt, sier Radwan Hayder, en Gaza-innbygger som har søkt ly i nærheten av Shifa-sykehuset.

Minst tre hus er også truffet i den sørvestlige utkanten av byen, opplyser innbyggere. Hjelpearbeidere graver i ruinene for å finne overlevende.

Annonse

– Vil ikke lette på trykket

Israels forsvarsminister Israel Katz sier byen står i flammer, og at Israel ikke kommer til å lette på trykket.

– IDF (det israelske militæret) angriper terrorist-infrastruktur med en jernneve, og IDF-soldater kjemper tappert for å legge forholdene til rette for frigjøring av gisler samt å slå ned Hamas, sier Katz.

– Vi kommer ikke til å lette på trykket og vi vil ikke gi oss før oppdraget er utført, sier forsvarsministeren.

Annonse

Israelske forsvarsmyndigheter har tirsdag morgen ikke svart på gjentatte forespørsler om hvorvidt offensiven har begynt.

Skal ha startet bakkeinvasjonen

Axios viser til ikke navngitte israelske tjenestemenn, som ifølge avisen sier at Israel nå har igangsatt bakkeinvasjonen av Gaza by. CNN melder også at offensiven er i gang, med to israelske tjenestemenn som kilder.

En av kildene sier at offensiven vil skje i etapper og at framrykkingen vil bli gradvis.

Annonse

USAs utenriksminister Marco Rubio antydet det samme overfor journalister i det han forlot Israel for å reise mot Qatar tirsdag.

– Israel har begynt operasjoner der. Så vi tror vi har et veldig smalt tidsvindu for å få til en avtale, sier Rubio.

– Vi har ikke måneder lenger, vi har sannsynligvis dager eller kanskje uker igjen, sier han.

Intensiverer angrepene

Annonse

De siste dagene har IDF gradvis utvidet luftangrepene i og rundt Gaza by – og forrige uke varslet den israelske regjeringen en bakkeinvasjon av Gazastripens største by og ga innbyggerne der beskjed om å flykte sørover.

IDF anslår at over 320.000 palestinere de siste ukene har forlatt Gaza by og tatt seg til andre deler av Gaza. Bare i løpet av natt til mandag antas rundt 20.000 å ha forlatt byen, skriver The Times of Israel.

Luftangrepene ble intensivert mandag kveld lokal tid før palestinske medier begynte å rapportere at israelske stridsvogner hadde inntatt byen, skriver The Jerusalem Post.

Torsdag opplyste en talsmann for den israelske hæren at Israelske styrker kontrollerte rundt 40 prosent av byen og snart kom til å ha kontroll på halvparten.

Annonse

– Kan høre skrikene deres

Vitnet Ahmed Ghazal sier til nyhetsbyrået AFP at folk er fanget i ruinene av hjemmene som er bombet.

– Vi kan høre skrikene deres, sier 25-åringen.

Det palestinske sivilforsvarets talsmann Mahmud Bassal sier at det har vært kraftig bombing over hele Gaza by natt til tirsdag, og antallet døde og skadede fortsetter å stige.

Annonse

Han sier det israelske militæret også angrep den sørlige byen Khan Younis, etter at sivilforsvaret rapporterte om israelske angrep som drepte 49 mennesker mandag.

På grunn av mediebegrensninger i Gaza og vanskeligheter med å få tilgang til mange områder gjør at nyhetsbyrået ikke er i stand til å uavhengig verifisere detaljene gitt av sivilforsvaret eller det israelske militæret.

USA lover Israel full støtte

USAs utenriksminister Marco Rubio, som har besøkt Israel i disse dager, har ifølge AFP uttrykt sin støtte til Israels offensiv mot Gaza by med mål om å utrydde Hamas.

Annonse

Rubio sier at USA står fast i støtten til Israels krigføring i Gaza, og at Hamas må utslettes.

– Folket i Gaza fortjener en bedre framtid, men den framtiden kan ikke begynne før Hamas er eliminert, sa Rubio på en pressekonferanse med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem mandag.