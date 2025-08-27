Israels FN-ambassadør varsler mer info om sykehusangrep

Minst 20 personer ble drept, inkludert fem journalister og fotografer. Israel gjennomførte først et angrep mot sykehuset, før det kom et nytt angrep etter at redningspersonell og journalister hadde kommet til stedet.

– Vi undersøker fortsatt detaljene om den hendelsen, så vi kommer til å ha mer info om det i løpet av de neste dagene, sier Danon til reportere i forbindelse med et Palestina-møte i FNs sikkerhetsråd.

Statsminister Benjamin Netanyahu har beklaget og kalt angrepet for et tragisk uhell.

Danon sier videre at Israel ikke har som mål å angripe journalister.

– Målet vårt er å kjempe mot terrorister, ikke journalister aller andre som ikke er involvert i terrorisme, sier han.

Blant de drepte i angrepet var fotojournalist Mariam Dagga (33), som har dokumentert sultkatastrofen i Gaza. Hun jobbet som frilanser for blant annet nyhetsbyrået AP.

Minst 247 palestinske journalister har blitt drept i Gaza siden 7. oktober 2023, ifølge FN.