Israels angrep i Gaza fortsetter – baby blant de drepte

Sju år gamle Alaa al-Toum ble drept i et israelsk angrep i Gaza natt til lørdag. Rundt 20.000 barn er hittil drept i krigen. Foto: AP / NTB

Babyen ble drept sammen med foreldrene sine i et israelsk angrep mot et telt i det overfylte Mawasi-området sør i Gaza, opplyser en talsmann for Nasser-sykehuset og øyenvitner.

Den lille jentas kropp, innhyllet i et stykke blått tøy, lå lørdag sammen med liket av moren og faren Motasem al-Batta på sykehuset i Khan Younis, der slektninger tok et siste farvel med den lille familien.

– To og en halv måned gammel, hva var det hun hadde gjort, spør familiens nabo i den overfylte teltleiren, Fathi Shubeir.

– De var sivile i et område som er oppgitt å være trygt, legger han til, og tørker svetten.

Annonse

Gradestokken viste lørdag over 30 grader sør i Gaza, der det pågår en evig kamp for å få tak i nok vann og mat.

Angriper bydel

Ifølge sivilforsvaret i Gaza trappet Israel lørdag opp angrepene lenger nord på Gazastripen, først og fremst mot Zeitun -området i Gaza by.

Ifølge sivilforsvarets talsmann Mahmud Bassal befinner det seg anslagsvis 50.000 mennesker i bydelen.

Annonse

– Flertallet er uten mat og vann og mangler helt grunnleggende livsnødvendigheter, sier Bassal, som anklager Israel for å drive etnisk rensing i Zeitun-området.

Israel avviser

Israel avviser slike anklager og fastholder at landets styrker overholder folkerettens krav til krigføring.

– Våre styrker er forpliktet til å begrense sivile skader under operasjonell aktivitet, i streng overensstemmelse med folkeretten, heter det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Annonse

Ifølge hæren operer nå deres soldater inne i Zeitun-bydelen, noe innbyggere der bekrefter.

Skarp kritikk

– Vi klarer ikke sove, forteller 40 år gamle Ghassan Kashko som har søkt tilflukt i en skolebygning sammen med familien.

Den israelske regjeringen vedtok tidligere i måneden en plan om å innta hele Gaza by og fordrive innbyggerne der sørover.

Annonse

Planen har høstet skarp internasjonal kritikk og fler land har kalt det en plan for etnisk rensing.

FN-eksperter advarer samtidig om omfattende sult i Gaza, der Israel bare slipper inn en brøkdel av det som trengs av mat og annen nødhjelp.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er minst 240 mennesker døde av sult siden slutten av mai, over 100 av dem barn.

Flertallet barn og kvinner

Annonse

13 av de 36 menneskene som ble drept lørdag, ble ifølge det palestinske sivilforsvaret skutt av soldater mens de ventet på mat ved noen av de få distribusjonsstedene Israel har opprettet.

Minst 61.897 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept og over 153.000 er såret siden Israel innledet angrepene på Gazastripen i oktober 2023.

Dette tilsvarer i gjennomsnitt 91 drepte og 228 sårede hver eneste dag gjennom hele krigen. Navnelister fra sykehusene viser at flertallet av ofrene er barn og kvinner.

Tallet på drepte inkluderer ikke tusenvis av savnede som fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger.

Annonse

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses som troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner.