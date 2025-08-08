Israel vil ha full kontroll over Gaza by
Regjeringen i Israel har nå som mål å ta kontroll over Gaza by, ifølge en uttalelse fra kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu.
Verden
Den nye planen er godkjent av Netanyahus sikkerhetskabinett, ifølge uttalelsen fredag. Et overordnet mål er fortsatt å nedkjempe Hamas.
– Israels væpnede styrker vil forberede seg på å ta kontroll over Gaza by og samtidig yte humanitær hjelp til sivilbefolkningen utenfor stridssonene, kunngjør Netanyahus kontor.
Flertall for fem prinsipper
Godkjenningen skal ha kommet etter et mer enn ti timer langt møte i sikkerhetskabinettet, som ledes av Netanyahu. Et flertall i kabinettet gikk inn for forslaget, som inkluderer fem prinsipper for å avslutte krigen, melder BBC og Haaretz.
Disse prinsippene er avvæpning av Hamas, retur av alle gisler – levende og døde – demilitarisering av Gazastripen, israelsk kontroll over sikkerheten på Gazastripen og at det finnes en alternativ sivil myndighet, som ikke er Hamas eller de palestinske selvstyremyndighetene.
Vil tømme byen innen 7. oktober
En høytstående israelsk tjenestemann sier ifølge Axios-reporter Barak Ravid at kabinettet har gitt statsministeren og forsvarsminister Israel Katz fullmakt til å godkjenne en endelig operasjonsplan fra hæren (IDF).
– Operasjonen IDF forbereder seg på for tiden, foregår kun i Gaza by. Målet er å evakuere alle innbyggerne i byen mot sentralleirene og andre områder innen 7. oktober. Hamas-terrorister som forblir i Gaza by, vil bli beleiret, sier tjenestemannen.
7. oktober er toårsdagen for Hamas-angrepet på Israel i 2023, som utløste krigen på Gazastripen.