Israel varsler opptrapping – ber palestinerne forlate byer nord i Gaza

Evakueringsordren ble formidlet av den israelske hærens arabisktalende talsperson Avichay Adraee på X i morgentimene søndag.

Adraee advarer innbyggerne i de to byene om nær forestående angrep og ber dem for sin egen sikkerhet om å forflytte seg til Mawasi-området sør på Gazastripen.

– De militære operasjonene vil bli trappet opp, bli intensivert og spre seg vestover mot bysentrum for å ødelegge terroristorganisasjonenes kapasitet, skriver Adraee.

Risikerer livet

– Hamas skader dere og påfører dere en katastrofe. Ved å returnere til farlige kampsoner risikerer dere livet, skriver han videre.

Palestinere flykter fra Jabalia nord i Gaza søndag. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Minst 34 mennesker ble ifølge det palestinske sivilforsvaret drept i ulike angrep på Gazastripen søndag.

Ifølge det palestinske sivilforsvaret ble minst fem steder i og rundt Gaza by angrepet. Minst fire barn skal være blant de drepte.

– Skrek uavbrutt

– Jeg løp i panikk og fant huset ødelagt og i brann, forteller 45 år gamle Abdel Rahman Azzam som er i familie med ofrene.

– Vi hentet ut mer enn 20 mennesker, blant dem to døde barn. De andre barna skrek uavbrutt, forteller han til Al Jazeera.

– De angrep huset med en rakett uten forvarsel. Dette er en forferdelig forbrytelse. Vi sover uten å vite om vi noensinne vil våkne opp mer, sier Azzam.

Også i Mawasi-området, som den israelske hæren ber palestinerne evakuere til, fortsatte de israelske angrepene.

Minst sju mennesker, blant dem to kvinner og et barn, ble ifølge helsearbeidere drept i et angrep mot et telt med internt fordrevne i morgentimene søndag.

Israel varsler opptrapping av angrepene mot byer nord på Gazastripen. Disse palestinerne sørger over et drept familiemedlem som ble drept i Gaza by lørdag. AP / NTB

Barn drept

Lørdag kveld ble minst 20 mennesker, blant dem ni barn drept og flere titall såret i et israelsk angrep mot al-Tuffah-nabolaget øst i Gaza by, melder Wafa.

Mellom lørdag og søndag ettermiddag ble til sammen minst 88 mennesker drept og 365 er såret i israelske angrep på Gazastripen, ifølge sykehusene som har tatt imot dem.

Minst 56.500 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept og over 133.000 er såret i israelske angrep på Gazastripen siden oktober 2023.

Navnelister fra det palestinske helsedepartementet viser at flertallet av de drepte er barn og kvinner.

Tallet på drepte inkluderer ikke tusenvis av savnede som fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger.

Palestinere ser på bombekrateret etter et israelsk angrep mot telt med internt fordrevne i Gaza by lørdag. AP / NTB

Sykehusene i Gaza har tatt imot 133.419 mennesker som er såret i israelske angrep, og mange av dem er lemlestet for livet.

En våpenhvile trådte i kraft 19. januar, men ble brutt av Israel som gjenopptok angrepene 18. mars. Siden er minst 6175 palestinere drept og 21.378 såret, ifølge palestinske helsemyndigheter.

(NTB)