Israel: Våpenhvilen har trådt i kraft på Gazastripen

Det skjedde nøyaktig klokka 11 norsk tid, samtidig som årets fredspris ble kunngjort i Oslo.

Kort tid etter meldte nyhetsbyrået AFP at tusenvis av palestinere har begynt å reise mot den nordlige delen av Gazastripen. Kameraer fanget inn køer med menn, kvinner og barn som går nordover langs kystveien.

De siste ukene har strømmen gått motsatt vei som følge av Israels orde om at alle de rundt 1 millioner innbyggerne i Gaza by måtte reise sørover.

Her har de vært presset sammen i områder med hundretusener av andre fordrevne palestinere.

Israel advarer Gazas innbyggere

Den israelske hæren melder at flere områder på Gazastripen fortsatt er «ekstremt farlige», samtidig som tusenvis av mennesker strømmer nordover mot Gaza by.

Ifølge militæret vil det kun være to ruter som er åpne for passeringer nordover, Rashid (en kystvei) og Salah al-Din.

De sier også at folk må unngå områdene ved Beit Hanoun, Beit Lahiya, Shujaiya og andre områder der israelske soldater er tungt til stede.

Sivile blir dessuten advart mot å nærme seg Rafah-grenseovergangen i sør og Philadelphi-korridoren i nærheten av grensen til Egypt. Også områder ved Khan Younis i sør der Israel har et sterkt militært nærvær, blir palestinerne bedt om å holde seg unna.

Tidspunkt ukjent

Det har rådet forvirring om nøyaktig når våpenhvilen kom til å tre i kraft etter at den ble godkjent på et israelsk regjeringsmøte sent torsdag kveld. Det innebar at våpenhvilen skulle tre i kraft innen 24 timer.

Men kort tid etter at Nobelkomiteen i Oslo hadde kunngjort at årets fredspris gikk til Venezuelas opposisjonsleder María Corina Machado, kom meldingen om at våpenhvilen hadde trådt i kraft nøyaktig klokka 11, samtidig med fredspriskunngjøringen.

USAs president Donald Trump har flere ganger sagt at han fortjener fredsprisen, og han er nominert av blant annet Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Tilbaketrekking

Fredag morgen ble det meldt om fortsatte israelske angrep mot det palestinske området. Samtidig bekreftet Gazas sivilforsvar at israelske styrker har begynt tilbaketrekningen fra enkelte områder, blant annet i Gaza by i nord og ved Khan Younis i sør.

Avtalen innebærer at Hamas må utlevere rundt 48 israelske gisler, hvorav cirka 20 fortsatt er i live, i løpet av de neste dagene. Ifølge avtalen skal det skje i løpet av 72 timer etter at avtalen ble godkjent av Israels regjering. Etter dette skal Israel løslate rundt 2000 palestinske fanger.

Nødhjelp

Avtalen betyr også at Israel vil slippe mer nødhjelp inn til Gazastripen. Radiokanalen til den israelske hæren har meldt at Israel vil slippe inn 600 lastebiler med nødhjelp hver dag via FN.

Ifølge avtalen skal den israelske hæren fortsatt kontrollere 58 prosent av Gazastripen, et tall som er verifisert av Al Jazeera. En israelsk talsperson sa torsdag at de inntil videre skal ha kontroll over 53 prosent av det palestinske området.