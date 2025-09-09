Israel utsteder evakueringsordre for innbyggerne i Gaza by

Palestinere forsøker å unngå et israelsk angrep mot en bygning i Gaza by søndag. Yousef Al Zanoun / AP / NTB

Evakueringsordren kom i 7-tiden tirsdag morgen.

I en melding på X skriver IDF at de vil «handle med større kraft» i Gaza by og advarte innbyggerne om å forlate området eller å risikere livet.

Israel har varslet en offensiv for å ta over Gazastripens største by, men de har ikke villet si når denne skal starte.

Overtakelsen av byen kan komplisere våpenhvileforsøkene for å avslutte den nesten to år lange krigen, ettersom Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at Israel ikke har noe annet valg enn å beseire Hamas.

Hamas har sagt at de ikke vil legge ned våpnene med mindre en uavhengig palestinsk stat blir opprettet.

Internasjonalt har Israel fått kritikk og advarsler om at offensiven kan forverre den humanitære situasjonen for enklavens 2,2 millioner innbyggere, som allerede står overfor hungersnød – i tillegg til de kontinuerlige angrepene.

Israel kontrollerer allerede rundt tre firedeler av Gaza.