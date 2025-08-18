Israel truer med å tømme Gaza by

Israel har lagt store deler av Gaza by i ruiner, og titusenvis av innbyggere lever i telt på stranda. Nå truer Israel med en bakkeinvasjon av byen og vil fordrive innbyggerne sørover. AP / NTB i

Ifølge Haaretz besøkte Israels forsvarssjef Eyal Zamir Gazastripen mandag for å utarbeide de siste detaljene i planen.

Ifølge den israelske avisa skal Zamir legge fram planen for forsvarsminister Israel Katz tirsdag eller onsdag, før den deretter blir presentert for statsminister Benjamin Netanyahus sikkerhetskabinett.

Enkelte justeringer vil trolig bli foretatt før fordrivelsen av innbyggerne fra Gaza by begynner, skriver Haaretz.

Flykter

Tusenvis av palestinere har de siste dagene flyktet fra Gaza by, av frykt for den varslede bakkeinvasjonen.

Flere bydeler, blant dem Zeitoun i gamlebyen, har i dagevis vært under intense israelske angrep.

Netanyahu omtaler Gaza by som en Hamas-bastion, ifølge ham den siste de har på Gazastripen.

Dersom israelske stridsvogner ruller inn i byen, vil flere hundre tusen palestinere bli drevet på flukt, noe som også er den israelske regjeringens uttalte plan.

– Dødsdom

– Innbyggerne i Gaza by har nærmest fått en dødsdom og venter nå bare på henrettelsen, sier forretningsmannen Tamer Burai.

– I morgen flytter jeg foreldrene mine og familien min sørover. Jeg kan ikke ta sjansen på å miste dem dersom det kommer en invasjon, sier han.

Egypt og Qatar gjør nå et nytt forsøk på å få i stand en våpenhvile mellom Israel og Hamas, for å hindre den varslede bakkeinvasjonen av Gaza by.

Hamas-kilder opplyser at de er villige til å gjenoppta forhandlingene, både om USAs tidligere forslag om en 60 dagers våpenhvile og en mer varig fredsløsning.