Store deler av Zeitoun-nabolaget i Gaza by er lagt i grus av israelske styrker. Slik så Imam Shafi'i-moskeen der ut alt i mars. FOTO: AP / NTB

Ikke et eneste hus er igjen sør i Zeitoun-nabolaget, der 80 prosent av innbyggerne nå er drevet på flukt, sier sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu, gjengitt av Al Jazeera.

Ifølge Basal benytter de israelske styrkene både gravemaskiner og sprengladninger som plasseres med roboter eller slippes ned fra droner, for å ødelegge bygningene.

Den israelske regjeringen har varslet bakkeinvasjon av Gaza by og vil fordrive innbyggerne der til den sørlige delen av Gazastripen.