Israel sprenger og river bygninger i Gaza by
Israel er nå i ferd med å jevne Zeitoun-nabolaget i Gaza by med jorda og har sprengt og revet over 1500 bygninger der, ifølge det palestinske sivilforsvaret.
Verden
Ikke et eneste hus er igjen sør i Zeitoun-nabolaget, der 80 prosent av innbyggerne nå er drevet på flukt, sier sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu, gjengitt av Al Jazeera.
Ifølge Basal benytter de israelske styrkene både gravemaskiner og sprengladninger som plasseres med roboter eller slippes ned fra droner, for å ødelegge bygningene.
Den israelske regjeringen har varslet bakkeinvasjon av Gaza by og vil fordrive innbyggerne der til den sørlige delen av Gazastripen.