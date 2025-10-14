Israel sier kun halvparten av avtalt nødhjelp får slippe inn til Gaza fra onsdag

Lastebiler med nødhjelp på Gazastripen tirsdag etter at våpenhvilen inntrådte og gisler og fanger er utvekslet. Nå vil Israel begrense nødhjelpen til Gaza. Foto: Eyad Baba/AFP/NTB

Heller ikke noe drivstoff eller gass vil blir levert til Gaza med mindre det er for konkrete behov knyttet til humanitær infrastruktur, melder nyhetsbyrået Reuters.

FN bekrefter at de har fått beskjed om dette fra Israel, ifølge Olga Cherevko, talsperson for Ocha.

Årsaken er at Israel mener Hamas bryter våpenhvileavtalen ved å bruke lang tid på å utlevere levningene av døde israelske gisler.

Levningene av fire gisler ble overlevert mandag, og ytterligere fire skal ifølge Hamas overleveres tirsdag kveld.