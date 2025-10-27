Israelske soldater på toppen av en stridsvogn i et område på grensen mellom Israel og Gazastripen. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Ifølge Israels forsvarsminister Israel Katz er beslutningen et tegn på den nye sikkerhetssituasjonen som råder i Sør-Israel som følge av våpenhvilen som trådte i kraft 10. oktober.

Avtalen innebærer at Israel inntil videre okkuperer over halvparten av Gazastripen, områder som grenser til Israel, og som palestinere ikke lenger har tilgang til. Palestinere risikerer å bli skutt og drept av israelske soldater hvis de reiser inn i disse områdene.