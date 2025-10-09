Israel og Hamas enige om første del av fredsavtale for Gaza

Utenriksminister Marco Rubio hvisket og ga en lapp til Trump om at avtalen var nær. To timer senere kunngjorde presidenten fredsavtalen. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

– Jeg er veldig stolt over å kunngjøre at Israel og Hamas begge har skrevet under på den første delen av fredsavtalen vår, skriver Trump i sosiale medier like før klokken 1 natt til torsdag.

Trump sier at alle de 20 levende israelske gislene trolig frigis av Hamas mandag. I bytte løslater Israel 2000 palestinske fanger.

Avtalen innebærer også at Israel skal begynne å trekke styrkene sine tilbake til en avtalt linje, og at nødhjelp skal få slippe inn til Gaza. Ifølge Hamas skal 400 lastebiler med nødhjelp slippe inn de første dagene, og mer etter hvert.

Avtalen bekreftes av både Hamas og Israel.

En kilde opplyser til Reuters at avtalen mellom Hamas og Israel om våpenhvile og løslatelse av gisler skal signeres klokka 11 og at den trer i kraft etter signeringen.



Få detaljer om Gazas framtid

– Dette er en stor dag for den arabiske og muslimske verden, Israel, alle omkringliggende land og USA, skriver Trump.

Han omtaler enigheten nå som et første skritt mot en sterk og varig fred, men sier ikke noe om planer for hvem som skal styre Gaza framover eller detaljer om hvilke deler israelske styrker fortsatt kommer til å være til stede i.

Det har heller ikke kommet signaler om hvem som skal ha kontrollen på Gaza etter krigen. Både Israel, USA og flere vestlige og arabiske land har utelukket at Hamas får beholde kontrollen som de har hatt siden 2007.

Hamas ber Trump sørge for at Israel respekterer avtalen og ikke lar dem forsinke prosessene framover.

Slektninger og pårørende til de israelske gislene samlet seg i Tel Aviv for å feire fredsavtalen. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Tror gislene frigis fra lørdag

Kilder opplyser til nyhetsbyrået AP at Hamas skal frigi alle de 20 gislene som er i live denne helgen. Israelske myndigheter venter at overleveringen starter på lørdag, ifølge en talsperson. Tidspunktet er ikke bekreftet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu skriver i en uttalelse at det er en stor dag for Israel, som godkjente fredsforslaget tidlig i forrige uke.

– Med Guds hjelp skal få dem alle hjem, sier Netanyahu.

– I morgen skal jeg sammenkalle regjeringen for å godkjenne avtalen og få alle våre kjære gisler hjem, skriver han.

Netanyahu har også invitert Trump til Israel for å tale til nasjonalforsamlingen Knesset. I en telefonsamtale etter kunngjøringen gratulerte de hverandre, ifølge Netanyahus kontor.

Feirer

I Khan Younis i Gaza samlet palestinere seg for å synge, danse og feire fredsavtalen med Israel, viser en video omtalt av CNN. Barn klapper og det strømmer musikk fra en høyttaler.

På grunn av dårlig internettilgang i Gaza og at avtalen kom på plass nattetid, er det foreløpig mange som ikke er klar over fredsavtalen, forteller lokale journalister til CNN.

Samtidig med kunngjøringen fortsatte Israel angrepene mot den sultrammede Gazastripen. Særlig Gaza by ble angrepet av raketter natt til torsdag.

– Siden kunngjøringen av en enighet om et forslag til rammeverk for våpenhvile i Gaza, har det blitt meldt om flere eksplosjoner, særlig i områder nord i Gaza, sier Mohammed Al-Mughayyir, talsperson for det palestinske sivilforsvaret.

På Gislenes plass i Tel Aviv i Israel samlet familier og pårørende av gislene seg. Noen jublet og feiret, mens andre gråt og klemte hverandre, skriver Sky News.

– Vi er fortsatt nervøse for om og når Itay og de andre avdøde gislene blir funnet og gitt tilbake til oss, sa Ruby Chen, faren til det avdøde gisselet Itay Chen, skriver CNN.

Dette er klart om avtalen Alle de 20 israelske gislene som fortsatt lever, skal frigis av Hamas. I bytte skal Israel utveksle 2000 palestinske fanger: 250 som sitter fengslet på livstid, og 1700 som er fengslet i løpet av krigen. Dette opplyser en Hamas-representant som ikke ønsker å stå fram med navn til nyhetsbyrået AFP.

Israel har sagt at de forventer at de første gislene overleveres lørdag, ifølge Reuters. Trump har sagt at han tror det blir på mandag.

Utvekslingen skal skje innen 72 timer fra avtalen trer i kraft.

Israels militære (IDF) skal trekke styrkene sine tilbake til forhåndsbestemte linjer gradvis og samtidig med utvekslingene.

Minst 400 lastebiler med nødhjelp skal slippe inn til Gaza de første fem dagene. Senere skal omfanget øke, ifølge Hamas.

Fordrevne palestinere skal kunne dra tilbake til Nord-Gaza og Gaza by umiddelbart.

Hylles internasjonalt

FNs generalsekretær António Guterres er en av flere som ønsker avtalen velkommen. Han sier FN vil støtte gjennomføringen av avtalen, trappe opp den humanitære bistanden og bidra til gjenoppbyggingen i Gaza.

– Jeg oppfordrer alle aktører til å gripe denne historiske muligheten til å etablere en troverdig politisk vei mot en slutt på okkupasjonen og anerkjennelse av det palestinske folkets rett til selvbestemmelse, mot en tostatsløsning som kan gi israelere og palestinere fred og sikkerhet. Innsatsen har aldri vært viktigere, sier Guterres.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kaller avtalen «oppløftende nyheter».

– Nå er det viktig at alle parter følger opp sin del av avtalen, slik at vi kan starte på den lange veien mot varig fred og trygghet for befolkningene i så vel Palestina som Israel. Norge står klar til å bidra der vi kan, sier Eide.

Storbritannias statsminister Keir Starmer sier at verden puster lettet ut et øyeblikk. Også han takker landene som har bidratt i meklingen.

– Vi har aldri vært så nær som nå

En avslutning på krigen i Gaza har aldri vært så nær som nå, sier den svenske Midtøsten-forskeren Anders Persson. Men han advarer om at ting fort kan gå feil.

– Det ser jo ut som om det er klappet og klart. Og vi har aldri vært så nær som nå. Det ser ut som om alle parter er enige om dette, selv om hele planen ikke er publisert ennå, sier Persson til nyhetsbyrået TT torsdag morgen. Han er dosent og forsker ved Linnéuniversitetet.

– Forbeholdet her er at det trolig kommer til å være ting som går feil på veien, føyer han til.

– Og jeg tror også at det kommer til å bli en del drama, to skritt fram og ett skritt bakover. Men det er en stor dag.

Han påpeker at avtalen ikke inneholder noen langsiktige løsninger på konflikten mellom Israel og Palestina. I likhet med flere andre forskere peker han også på at den kan inneholde elementer som ikke er kjent for offentligheten.

Trump fikk lapp

Onsdag kveld under en presseseanse fikk Trump en lapp i hånden av utenriksminister Marco Rubio med beskjed om at avtalen var «veldig nær». Det hvite hus kunngjorde like før at presidenten vurderer å reise til Midtøsten i slutten av uka.

Fredsavtalen ble kunngjort to timer etter at Trump fikk levert lappen. Delegasjoner fra partene har vært samlet til forhandlinger i Egypt i flere dager for å diskutere fredsforslaget fra Trump.

Krigen i Gaza startet 7. oktober 2023 da Hamas angrep Israel og drepte rundt 1200 personer. Siden har Israels krigføring lagt nesten hele Gazastripen i ruiner og drept flere enn 67.000 palestinere i Gaza, ifølge Gazas helsemyndigheter.