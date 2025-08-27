Israel krever at rapport om hungersnød i Gaza trekkes tilbake

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har kalt rapporten om hungersnød i Gaza by for «ren løgn». Nå krever det israelske utenriksdepartementet at rapporten trekkes tilbake. Foto: Abir Sultan / Pool / AP / NTB

– Israel krever at IPC umiddelbart trekker tilbake sin fabrikkerte rapport, sa Eden Bar Tal, generaldirektør i Israels utenriksdepartement, på en pressekonferanse onsdag.

Han kalte IPC et politisert institutt som «jobber for en ond terrororganisasjon». Organisasjonen han siktet til, var Hamas.

Ekspertene i IPC-initiativet er tilknyttet FN. De vurderer hvilken grad av sult som rammer områder i verden med matmangel.

Desperate palestinere i kø for å få mat i Gaza by i starten av august. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

I forrige uke la de fram en rapport som slo fast at det i Gaza by nå er hungersnød – den mest alvorlige formen for sult. Dette innebærer at 30 prosent av barna lider av akutt underernæring og at minst to voksne eller fire barn per 10.000 innbygger dør som følge av dette daglig.

Eden Bar Tal mener IPC har manipulert data og basert seg på antakelser i stedet for fakta. Han beskylder ekspertene for å støtte oppunder Hamas' «falske sult-propaganda».

Et brev om saken vil bli sendt til FNs generalsekretær, ifølge Times of Israel. Her truer Israel med å be andre land stanse finansieringen av IPC.

Tidligere har statsminister Benjamin Netanyahu kalt hungersnød-rapporten «ren løgn».