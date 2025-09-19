Israel kaller nødhjelpskonvoi på vei mot Gaza for et «jihad-initiativ»

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg vinker fra en av båtene som deltar i en flåte på vei mot Gaza. Flåten har som mål å bryte den israelske blokaden og levere humanitær hjelp. Bildet er tatt i Barcelona, Spania 31. august. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

En konvoi er for tiden på vei mot Gaza og har som mål å bryte Israels blokade og opprette en humanitær korridor til det krigs- og sultrammede området.

Den består av over 50 båter med deltakere fra minst 44 land. Ni nordmenn deltar.

Blant deltakerne i initiativet Global Sumud Flotilla, foruten Greta Thunberg, er også den svenske riksdagsrepresentanten Lorena Delgado Varas, som nylig forlot Vänsterpartiet, og den fransk-palestinske EU-parlamentarikeren Rima Hassan.

Fra israelsk hold ble det torsdag kveld hevdet at flåten har forbindelser til terror: «Dette er ikke humanitært. Det er et jihad-initiativ som tjener terrorgruppens (Hamas) agenda,» skriver det israelske utenriksdepartementet i et innlegg på X.

De nyeste anklagene fra Israel kommer etter at noen av representantene for GSFs styringsgruppe er avbildet sammen med representanter for Hamas, Islamsk jihad og Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP), alle grupper som er terrorlistet av både USA og EU.

Thunberg er ikke blant de avbildede. Hamas-representantene på bildene skal tilhøre bevegelsens politiske gren, og møtene fant sted i land som Algerie og Libanon.

Tidligere i september oppga Global Sumud Flotilla at deres fartøy to netter på rad ble utsatt for angrep, og de mistenker at droner ble brukt.

Tunisias innenriksdepartement har bekreftet at en av båtene ble rammet av et angrep utenfor deres kyst.

TT har tidligere forsøkt å få kommentarer fra både GSF og Greta Thunberg om kommentarer til saken med bildene.