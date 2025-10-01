Israel: Innbyggere som blir igjen i Gaza by, vil bli ansett som terrorister

Palestinere på vei ut av den nordlige delen av Gaza by i forrige uke. Abdel Kareem Hana / AP / NTB

– Dette er den siste muligheten for innbyggere i Gaza som ønsker å forflytte seg sørover og etterlate Hamas-medlemmer isolert i Gaza by, sier forsvarsminister Israel Katz i en uttalelse onsdag.

Han advarer om at de som blir igjen, vil bli ansett som terrorister eller terroristers støttespillere.

Så sent som for om lag en måned siden bodde over en million mennesker i Gaza by, ifølge The Guardian. I midten av september anslo det israelske militæret at 480.000 innbyggere hadde forlatt byen.

FN oppga et lavere tall og anslo at over 250.000 mennesker hadde reist fra Gaza by.

Annonse

Israel har trappet opp sin offensiv i Gaza by samtidig som Hamas vurderer det siste fredsforslaget fra USAs president Donald Trump.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen meldte onsdag at de midlertidig stanser sitt arbeid i Gaza by på grunn av kamphandlingene. Organisasjonens ansatte i byen flyttes til andre steder.