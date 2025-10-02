Saken oppsummert Den israelske utenriksdepartementet rapporterer at ingen båter i nødhjelpskonvoien har brutt blokaden mot Gaza, men én båt er fortsatt ikke stanset.

Flere land uttrykker bekymring over Israels håndtering av konvoien, som inkluderer aktivister som Greta Thunberg og Mandla Mandela. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Hamas-sumud-provokasjonen er over, skriver det israelske utenriksdepartementet på meldingstjenesten X.

Videre heter det at én av båtene så langt ikke er blitt konfrontert av israelske marinestyrker. Den befinner seg på en viss avstand og vil bli stanset hvis den kommer nærmere, ifølge departementet.

En rekke andre båter er blitt stanset. Departementet skriver at alle passasjerenes helse er god, og at de er på vei til Israel for å bli deportert til Europa. Departementet har også delt bilder av stansede aktivister, blant dem svenske Greta Thunberg.

Blant de stansede aktivistene er Nelson Mandelas barnebarn Mandla Mandela, som Sør-Afrika har bedt Israel om å løslate.

Annonse

Nordmann nærmet seg

Et av fartøyene som deltar i Gaza-konvoien, skal ha nådd territorialfarvannet utenfor Gaza torsdag morgen. Om bord var norske Vegard Svendsen.

Fartøyet Mikeno ser ut til å ha nådd farvannet rett utenfor Gazas kyst. Også på nettstedet Marinetraffic synes båten å nærme seg.

VG fikk bekreftet av talsperson Susan Abdallah i Global Sumud Flotilla (GSF) at Svendsen er om bord i Mikeno. Siste oppdatering fra båten på gruppas oversikt kom klokka 6.21 norsk tid.

Annonse

Talsperson Anniken Neraker for de norske deltakerne i konvoien sier til NTB at også norske Christopher O'Moore antas å være i nærheten av Gaza.

De har imidlertid ikke kontakt med verken ham eller Svendsen torsdag formiddag. O'Moore er på båten Ohwayla, som på gruppas oversikt har status som «antatt avskåret». Siste oppdatering fra den kom klokka 7.

Annen nordmann kan nærme seg

– Vi vet med sikkerhet at Mikeno, båten til Vegard, er inne i palestinsk farvann nå, sier Neraker.

Annonse

Gruppa håper båten får lagt til og lastet av nødhjelpen som er om bord.

– Vi har nødhjelp. Masse vann, vi har morsmelkserstatning og annen mat til menneskene i Gaza, sier Neraker.

Gaza-konvoien Gaza-konvoien Global Sumud Flotilla (GSF) har som mål å bryte den israelske blokaden og bringe nødhjelp til den palestinske Gazastripen.

Ordet «sumud» er arabisk og betyr utholdenhet eller gjenstridighet.

Har bestått av rundt 50 båter med aktivister fra minst 44 land. GSF har tidligere oppgitt at ni nordmenn har vært om bord. NTB får opplyst av den norske gruppas kontaktperson at tre av disse har brutt seilasen av blant annet helserelaterte årsaker.

Båtene dro fra Spania og andre land ved Middelhavet i slutten av august og har siden da seilt mot Gazastripen.

Den 8. september ble en av hovedbåtene angrepet av en drone i tunisisk farvann og påført brannskader, ifølge GSF. Også den 24. september meldte GSF om eksplosjoner ved flere båter.

Etter dette ble konvoien fulgt av marinefartøyer fra Italia og Spania.

1. oktober ble flere av båtene bordet av israelske styrker. Torsdag formiddag var de aller fleste båtene stanset, men noen seilte videre mot Gaza, ifølge GSF. Flere nordmenn var om bord på båter som ble stanset.

Siden 2010 har alle forsøk på å levere nødhjelp til Gaza sjøveien blitt blokkert og hindret av Israel. (Kilder: NTB, GSF, BBC, Reuters, AP, Al Jazeera)

Hun sier videre at de ikke kan bli i Gaza. Planen er at de skal seile videre for å få bistand av advokater som har hjulpet dem tidligere, til å nå flyplasser og komme seg videre.

Hun sier til rundt klokka 13.45 NTB tirsdag ettermiddag at det fortsatt ikke er kontakt med Mikeno. Båten Marinette var imidlertid fortsatt i aktivitet.

Annonse

På gruppas oversikt ligger båten et godt stykke bak de andre båtene. Det er ikke klart om det er den konkrete båten Israel sier ikke er konfrontert ennå. Ingen nordmenn er på båten, ifølge Neraker, men gruppa er i kontakt med dem om bord og har kameraoverføring derfra.

Flere land bekymret

Konvoien har som mål å bryte Israels blokade av det krigsherjede palestinske territoriet og gi nødhjelp til befolkningen.

Den israelske operasjonen startet onsdag kveld. Israels utenriksdepartementet har meldt at aktivistene skal føres til havnebyen Ashdod for så å bli deportert.

Annonse

GSF sier det er brukt vannkanoner mot flere av båtene i konvoien og at en av dem ble påkjørt med vilje. En rekke land har uttrykt bekymring for hvordan konvoien er blitt møtt av israelske styrker, blant dem Storbritannia, Spania, Tyrkia og Sør-Afrika.

– Dette angrepet fra den israelske regjeringen mot sivile som seiler i internasjonalt farvann, viser igjen galskapen til landets folkemordledere som forsøker å skjule sine forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale torsdag ifølge AFP.

Båter fra Global Sumud Flotilla fotografert utenfor Tunisia i midten av september. Konvoien nærmer seg Gaza torsdag, men svært mange av båtene er stanset. Arkivfoto: Anis Mili / AP / NTB NTB

I flere latinamerikanske byer ble det onsdag arrangert demonstrasjoner til støtte for konvoien, blant annet i Mexico City, Bogotá i Colombia og Buenos Aires i Argentina, skriver tyrkiske Anadolu.

Sperringen av konvoien er en fortsettelse av Israels «vedvarende brudd på folkeretten og påføring av lidelse, inkludert sult, på det palestinske folk», ifølge Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa.

Annonse

Fire stanset

Minst fire nordmenn er om bord i båter som er stanset, ifølge arrangøren.

Abdallah opplyste på epost til NTB onsdag kveld at tre nordmenn var om bord båter som er bordet, og at familiene deres er informert. Det dreier seg her om Obaida Farraj, Sunniva Andersen og Samuel Rostøl.

Natt til torsdag skrev hun i en oppdatering at nok en båt var stanset, denne med Eline Norli om bord.

Annonse

Utenriksdepartementet er kjent med at det skal være flere norske borgere om bord. NTB får opplyst at det først var ni norske borgere med i konvoien, men at tre av disse har trukket seg på grunn av helse og andre årsaker.

– Gjennom natten har vi vært i kontakt med pårørende og israelske myndigheter. Situasjonen pågår, og vi har ikke det fulle bildet. Det er fortsatt båter til havs, som går i retning Gaza, skriver pressevakt Mathias Rongved i utenriksdepartementet til VG torsdag morgen.

Han legger til at ambassaden i Tel Aviv er klar for å tilby nordmennene konsulær bistand.