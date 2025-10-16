Israel har returnert 90 døde palestinere til Gaza – hundrevis gjenstår

Døde palestinere som Israel har oppbevart under krigen, lastes onsdag fra Røde Kors-kjøretøyer ved Nasser-sykehuset i Khan Younis, der rettsmedisinere skal forsøke å identifisere dem. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

Til sammen er dermed 90 døde palestinere blitt overført fra Israel til Gaza i kjølvannet av våpenhvilen som trådte i kraft i forrige uke.

Det er uklart hvem de døde er, og hvorvidt de mistet livet i israelsk fangenskap eller er hentet fra Gaza av israelske soldater etter sin død.

Gjennom den to år lange krigen har det israelske militæret gravd opp levninger av palestinere på Gazastripen på leting etter levninger av gisler.

Ansatte ved Nasser-sykehuset og en AP-journalist i Khan Younis bekreftet onsdag ettermiddag at tre lastebiler ankom stedet med levningene.

420 døde

Rettsmedisinere jobber fortsatt med å identifisere de 45 som ble returnert tirsdag.

Røde Kors-lastebiler med levningene av palestinere fra Gaza, ankommer Nasser-sykehuset i Khan Younis onsdag. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

Et ukjent antall drepte palestinere er i israelsk forvaring. Men ifølge president Donald Trumps plan skal Israel utlevere likene av 420 palestinere – 15 for hvert av de totalt 28 likene som Hamas skal returnere til Israel.

Minst 75 palestinere har dødd i israelsk fangenskap siden 7. oktober 2023, ifølge FN.

Skal ha fått feil lik

I tråd med avtalen skal Hamas altså returnere levningene av 28 døde gisler etter hvert som de blir lokalisert. Hittil har Hamas leverte åtte lik til Israel, men det israelske militæret sa onsdag at ett av likene ikke var et gissel. Vedkommendes identitet er fortsatt ukjent.

I Israel er statsminister Benjamin Netanyahu under press for å knytte innførselen av nødhjelp til Gaza, også det en del av Trumps plan, til utlevering av levningene. Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har truet med å stanse alle forsyninger til Gaza igjen hvis ikke Hamas klarer å returnere alle drepte soldater.

Men Hamas og Røde Kors har sagt at det er vanskelig å finne de drepte på grunn av de massive ødeleggelsene i Gaza, samt at noen av levningene er i områder som kontrolleres av israelske soldater.

Tusenvis fengslet

Utvekslingen av lik skjer i kjølvannet av fangeutvekslingen mandag. Da slapp Hamas fri de 20 overlevende som ble bortført fra Israel under angrepet 7. oktober 2023 og som var holdt som gisler sidden.

Israel slapp deretter fri nesten 2000 palestinere, hvorav de fleste var sivile palestinere som er blitt bortført fra Gaza under krigen og ikke er siktet for noen forbrytelse.

Ifølge menneskerettsgruppen HaMoked satt over 11.000 palestinere i israelsk fangenskap per oktober i år, hvorav kun 1450 er dømt for lovbrudd.