Israel har mottatt de første gislene

Samtidig er 1966 palestinere i ferd med å bli løslatt fra israelske fengsler.

På et torg i Tel Aviv brøt jubelen løs blant de mange israelerne som har samlet seg for å følge med på frigivelsen av gislene på en storskjerm.

Familiene til gislene var mandag samlet på den israelske militærbasen Re'im. Etter planen skal gislene bringes til denne basen etter at de er satt fri. Der skal de bli sjekket av lege og få rene klær før de blir gjenforent med familiene sine og deretter overført til sykehus.

Palestinere på busser

Samtidig oppga en ikke navngitt kilde til Reuters at alle de 1966 palestinerne som skal settes fri av Israel, har gått om bord i busser ved israelske fengsler.

250 av dem har sonet livstidsstraffer. De var mandag ventet å bli løslatt på den okkuperte Vestbredden, i Jerusalem og i utlandet, opplyser kilden, som ifølge Reuters er involvert i utvekslingen.

I tillegg skal Israel sette fri 1716 palestinere – flere av dem kvinner og barn – som er blitt tatt til fange av israelske soldater på Gazastripen i løpet av krigen. De er ventet å bli løslatt ved Nasser-sykehuset sør på Gazastripen, ifølge Reuters' kilde.

Røde Kors: Begynner i dag

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bistår med løslatelsene. I en uttalelse mandag morgen bekrefter ICRC at operasjonen er i gang, og at den skal gjennomføres i flere faser.

– I dag begynner ICRC-team å motta gisler som har vært holdt i Gaza og overføre dem til israelske myndigheter. ICRC vil også tilrettelegge for overføringen av levningene til dem som er døde slik at familiene kan begrave sine kjære med verdighet, skriver organisasjonen.

I alt skal Hamas frigi 20 gisler som fortsatt er i live, samt levningene av 28 døde gisler. Det israelske militæret sier at de ikke regner med å få hjem levningene av alle de døde gislene i forbindelsen med frigivelsen. Flere av dem kan være begravd i ruiner etter at israelske angrep, og det er derfor svært utfordrende å finne fram til dem.

Fire av gislene har både israelsk og tysk statsborgerskap, og ifølge medier er tre av disse blant de sju som ble frigitt mandag morgen.

Utvekslingen skjer fire dager etter at Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale, og knapt tre døgn etter at våpenhvilen trådte i kraft.

Åpner for nødhjelp

Løslatelsen av fanger og gisler er en del av avtalen. Den innebærer også at mer nødhjelp skal komme inn til Gaza, samt at israelske soldater trekker seg ut av enkelte områder.

Israelske okkupasjonsstyrker blir likevel inntil videre stående i over halvparten av Gaza.

Den væpnede fløyen til Hamas publiserte tidligere mandag morgen navnene på de 20 overlevende gislene som skal overleveres som en del av avtalen med Israel.

Bevegelsen har også publisert en liste med navn på 1900 palestinske fanger de sier skal løslates av Israel som ledd i avtalen.

Folk har mandag morgen samlet seg på en plass i Tel Aviv for å følge løslatelsen av israelske gisler i Gaza. Emilio Morenatti / AP / NTB