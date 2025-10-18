Israel har identifisert levningene av enda et gissel

Et dronebilde viser ødeleggelsene i Gaza by etter to år med israelske angrep. Flere av de døde gislene antas å ligge begravd i ruinene i likhet med mange palestinere. FOTO: AP / NTB

Levningene ble overført til israelske myndigheter fredag. Etter rettsmedisinske undersøkelser er det klart at de tilhører Eliyahu Margalit.

76-åringen ble bortført fra kibbutzen Nir Oz under 7. oktober-angrepet for drøyt to år siden.

Hamas har til nå utlevert levningene av ti døde gisler, samt levningene av en person som viste seg ikke å være ett av gislene.

Arbeidet med å finne flere av de i alt 28 døde gislene under ruinene i Gaza pågår fortsatt. Tusenvis av drepte palestinere antas også å ligge begravd i de sammenraste bygningene.

Et tyrkisk team bestående av 82 eksperter og redningsarbeidere ventet fredag på grønt lys fra Israel for å kunne reise inn til Gaza og bistå i arbeidet.

USAs president Donald Trump har truet med å si ja til at Israel gjenopptar krigen hvis ikke Hamas finner alle levningene og utleverer dem.

I krigens løp har flere gisler ifølge Hamas blitt drept i israelske luftangrep sammen med sine fangevoktere.

Hamas utleverte alle de 20 gjenlevende gislene til Israel mandag denne uken. Israel har på sin side frigitt nærmere 2000 palestinere, hvorav mange er blitt tatt til fange av israelske soldater på Gazastripen i løpet av krigen.