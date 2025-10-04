Israel forbereder første fase av Trumps fredsplan

Staben til Benjamin Netanyahu, som var i Det hvite hus da Donald Trump la fram sin fredsplan for Gaza, sier Israel forbereder seg på å implementer den første fasen i avtalen og få frigitt de gjenværende gislene. Alex Brandon / AP / NTB

Hamas svarte fredag på Donald Trumps forslag og sier de er positive til flere deler av planen og ønsker forhandlinger om detaljene.

Etter det kom det en uttalelse fra kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu:

– Vi forbereder oss på å implementere det første trinnet for løslatelse av alle gislene.

Israelske medier skriver at den politiske ledelsen har gitt Israels hær (IDF) instruks om å trappe ned de offensive aktivitetene på Gazastripen. Ifølge Axios skal IDF gå over til kun å utføre forsvarshandlinger.

Trump selv sier at svaret fra Hamas antyder at den iranskstøttede militante gruppen, som styrer Gazastripen, er innstilt på varig fred.

Flere internasjonale ledere, inkludert Frankrikes president Emmanuel Macron og FNs generalsekretær António Guterres, sier det er viktig å gripe muligheten som ligger der til å oppnå avgjørende fremskritt for fred.

