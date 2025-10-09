Israel: Fase én av våpenhvileavtale signert – starter innen 24 timer etter regjeringsgodkjenning

Våpenhvilen mellom Israel og Hamas skal ifølge førstnevnte tre i kraft innen 24 timer etter at avtalen er godkjent i Israels regjering. Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Talskvinne Shosh Bedrosian opplyser videre at de 72 timene som Hamas får på seg til å løslate gisler, vil løpe fra dette tidspunktet. Avtalen ble ifølge talspersonen signert i dag tidlig.

– Den endelige utkastet for fase én av avtalen ble signert av alle parter i Egypt i dag tidlig, sier Bedrosian.

Tidligere har statsminister Benjamin Netanyahus kontor sagt at våpenhvilen trer i kraft når avtalen godkjennes av regjeringen, som skal samles klokken 17 norsk tid.

Før det må imidlertid avtalen godkjennes i et møte i Israels sikkerhetskabinett. Det møtet starter klokken 16.

IDF skal trekke seg tilbake

Fase én innebærer at Israel og Hamas skal utveksle gisler og fanger.

Det israelske militæret (IDF) skal så starte en tilbaketrekking fra Gaza. Etter at de israelske styrkene har trukket seg tilbake, kommer IDF til å kontrollere omtrent 53 prosent av Gazastripen, sier Bedrosian.

Israel og Hamas blitt enige om at de 48 gislene – hvorav 28 antas å være døde – som holdes av militante i Gaza skal løslates i bytte mot rundt 2000 palestinske fanger som holdes av Israel.

Vil ikke løslate palestinsk leder

Én som imidlertid ikke løslates, er den palestinske lederen Marwan Barghouti.

– Jeg kan fortelle dere at han på dette tidspunktet ikke vil være del av denne løslatelsen, sier Bedrosian.

Marwan Barghouti ble tatt til fange av israelske styrker på den okkuperte Vestbredden i 2002 og ble to år senere dømt til fem livstidsdommer for sin rolle under intifadaen, det palestinske folkeopprøret mot israelsk okkupasjon.

Mange palestinere omtaler 66-åringen som Palestinas svar på Sør Afrikas Nelson Mandela, og meningsmålinger viser at et klart flertall vil ha ham som president.