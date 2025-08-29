Israel har gjennomført massive angrep mot Gaza by de siste ukene. Dette bildet er fra søndag. Jehad Alshrafi / AP / NTB

– Fra og med i dag klokken 10 vil den taktiske pausen i militære aktiviteter ikke lenger gjelde for området rundt Gaza by, som nå er en farlig kampsone, het det fredag i en kunngjøring fra den israelske hæren.

Israel har etter omfattende internasjonalt press sluppet inn et begrenset antall lastebiler med nødhjelp til Gaza by mellom klokka 10 og 20 de siste dagene. Heretter slipper ingen inn, blir det understreket.

FN anslår at det befinner seg nærmere 1 million mennesker i og rundt Gaza by, der det nylig ble erklært hungersnød.

– Vi venter ikke, skrev den israelske hærens talsperson Avichay Adraee på X fredag.

Annonse

– Vi har startet innledende operasjoner og de første fasene av angrepet på Gaza by, og vi opererer for tiden med stor styrke i utkanten av byen, skrev han.

Legges i grus

Den israelske hæren har alt lagt store deler av bydelen Zeitoun i grus.

– Ikke et eneste hus er igjen sør i Zeitoun-nabolaget, der 80 prosent av innbyggerne nå er drevet på flukt, opplyste det palestinske sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal torsdag.

Annonse

Fredag morgen ble det meldt om nye kraftige angrep, og i Zeitoun-området kunne det høres kraftige eksplosjoner.

Minst 34 mennesker ble drept i israelske angrep på Gazastripen i morgentimene fredag, opplyser sykehuskilder til Al Jazeera.

Internasjonale protester

FN og en rekke land har protestert mot den israelske regjeringens beslutning om å innta Gaza by med bakkestyrker og fordrive innbyggerne der sørover på Gazastripen.

Annonse

Blant dem som sterkt har advart mot en slik bakkeinvasjon, er FNs generalsekretær António Guterres.

– Sivilbefolkningen i Gaza står overfor nok en dødelig opptrapping, advarte han i et innlegg på X torsdag.

– Hauger av lik

– Israels intensjon om å okkupere Gaza by signaliserer en ny og farlig fase. Hundretusener av sivile vil bli tvunget til å flykte nok en gang, noe som vil kaste familier ut i enda større fare. Dette må stoppe, skrev Guterres.

Annonse

– Gaza er hauger av bygningsrester, hauger av lik og hauger av eksempler på det som kan være alvorlige brudd på folkeretten, la han til.