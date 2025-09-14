Israel bomber stadig flere land i Midtøsten

Israels statsminister Benjamin Netanyahu fører krig på stadig flere fronter og har de siste månedene beordret angrep mot fem land i Midtøsten. AP / NTB

– Statsminister Benjamin Netanyahu vil være supermann i Midtøsten, konstaterer professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Dag Henrik Tuastad.

Flere av angrepene ser ut til å ha kommet overraskende på president Donald Trump og har vanskeliggjort hans forsøk på fredsdiplomati, påpeker han.

I mars brøt Israel den USA-støttede våpenhvilen med Hamas og gjenopptok angrepene som har lagt store deler av Gazastripen i grus.

I mai kunngjorde Trump at USA hadde inngått våpenhvile med houthiene i Jemen, men få dager senere gjennomførte Israel nye angrep mot mål i landet der flere hundre mennesker siden er drept.

I forrige uke angrep Israel forsvarsdepartementet i Sana, der minst 35 mennesker skal ha blitt drept.

Houthiene har avfyrt en rekke raketter mot Israel, men de fleste av disse blir skutt ned før de når israelsk territorium.

Syria, Libanon og Iran

Trump omfavnet også Syrias nye leder Ahmed al-Sharaa i mai og opphevet sanksjonene mot landet.

Israel trappet samtidig opp angrepene, okkuperte mer av Golanhøydene og angrep forsvarsdepartementet i Damaskus. Fra syrisk side har det ikke kommet angrep mot Israel.

Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble også inngått med USAs hjelp. Hizbollah har ikke angrepet Israel siden våpenhvilen trådte i kraft, men Israel angriper fortsatt Libanon nesten daglig.

Få dager før det skulle holdes en ny runde i atomforhandlingene mellom USA og Iran i juni, gikk Israel til angrep på iranske atomanlegg.

– Jeg vil ikke at de skal gjøre det, for det vil ødelegge, sa Trump få timer før angrepet.

Noen dager senere angrep imidlertid også USA de samme atomanleggene.

Misfornøyd

Da Israel for få dager siden gjennomførte et angrep mot Hamas-forhandlere i Qatars hovedstad Doha, som var samlet for å vurdere USAs siste forslag til våpenhvile, sa Trump at han var misfornøyd.

– Å bombe inne i Qatar, en selvstendig nasjon og nær alliert av USA, som arbeider hardt og tar modige sjanser sammen med oss for å megle fram fred, fremmer verken Israels eller USAs mål, skrev han på Truth Social.

Et enstemmig FNs sikkerhetsråd fordømte også angrepet, men uten å nevne Israel.

Netanyahu ba Qatar om «å utvise terroristene», mens landets ledere påpekte at det var USA som i sin tid oppfordret dem til å la Hamas etablere kontor der.

Eide kritisk

Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på angrepet i Doha.

– Det sender et signal om at Israel egentlig ikke vil ha et ja til våpenhvile, at Netanyahu vil holde på til siste Gaza-innbygger er vekk, sier han til NTB.

– At man angriper inne i et land som forsøker å være upartisk tilrettelegger, er omtrent som om de skulle bombe en fredsforhandling i Genève eller Oslo-forum, sier Eide.

– Bryr seg ikke

– Uttalelsene fra Trump er noe tvetydige, og Netanyahus erfaring er at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse i Washington, sier Tuastad.

– Så lenge Israel har verdens mektigste venn, så bryr de seg ikke, sier han.

– Israel er totalt dominerende i regionen, de har militært hegemoni og Netanyahu er ikke interessert i politiske avtaler. De har egentlig ingen fiender i den arabiske verden lenger og trenger derfor ikke fredsavtaler, sier Tuastad.

– Plager ham neppe

Jacob Høigilt, som i likhet med Tuastad er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, tror også Netanyahu tar lett på uttalelsen fra Trump.

– At det kommer et lite rapp over fingrene fra USA, plager ham neppe så veldig, så lenge det ikke kommer substansiell kritikk eller USA stanser støtten til Israel, sier han til NTB.

– Og det er det foreløpig ingenting som tyder på, legger Høigilt til.

– Dyktig taktiker

– Netanyahu er en dyktig taktiker, som alltid vet hvordan han skal overleve til neste uke, sier Eide.

Ved å angripe andre land i regionen, oppnår han det han framfor alt vil, og det er å holde regjeringen sin samlet, mener han.

– Det forutsetter at disse ekstreme ytterliggående småpartiene gir ham flertall. Og de vil ikke ha fred. Netanyahu oppnår politiske seire på hjemmebane, og så lenge han ikke får tydeligere meldinger fra USA, så kan han fortsette, sier Eide.

Mister venner

Angrepene, ikke minst det siste i Qatar, gjør samtidig Israel stadig mer uglesett i verden, påpeker Eide.

– De mister venner og bidrar kraftig til å svekke hele vestens renomme, noe det snakkes stadig mer om i mine utenriksministerkretser. Sentrale politikere fra Israel-vennlige land er stadig mer tydelige på at dette er et stort problem, sier han.

– Stadig flere ser at alt det viktige vi sier om Russland i Ukraina, blir undergravd av manglende tydelighet om Israel, sier han.

Trump-irritasjon

Angrepet mot Hamas-forhandlere i Doha, irriterte trolig Trump av flere grunner, tror Tuastad.

Trumps første utenlandsreise i denne presidentperioden gikk til Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater, ikke til Israel.

– Den økonomiske dimensjonen kan nok være en faktor som irriterer Trump. Det er forretninger som preger tenkningen hans, og i det bildet er golflandene svært viktige. Saudi-Arabia og Qatar investerer masse i USA, sier han.

I juli bombet Israel forsvarsdepartementet i Damaskus, få uker etter at president Donald Trump og USA hadde opphevet sanksjonene mot Syria. AP / NTB

Mange er drept i israelske angrep mot Jemen de siste månedene. I mai ble flyplassen i Sana angrepet. Houthiene har svart med å skyte raketter mot Israel, men de har forårsaket liten skade. Ansar Allah Media Office / AP / NTB

En mann ser på flammene fra et israelsk angrep mot et oljelager i Irans hovedstad Teheran i juni. AP / NTB

Israel inngikk i november i fjor en våpenhvile med Hizbollah i Libanon, men har fortsatt angrepene mot landet, blant annet mot hovedstaden Beirut. AP / NTB

Ved å angripe andre land i regionen, oppnår Israels statsminister Benjamin Netanyahu å holde regjeringen sin samlet, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Gorm Kallestad / NTB